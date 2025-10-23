Ia Púch gắn phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng-an ninh

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá, hướng tới xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Nằm ở phía Tây tỉnh, xã biên giới Ia Púch có vị trí chiến lược quan trọng cả về phát triển kinh tế-xã hội lẫn quốc phòng-an ninh.

Xã Ia Púch có 4 làng, trong đó, làng Goòng và làng Binh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 12,5% (118 hộ), hộ cận nghèo chiếm 8,37% (79 hộ). Đảng bộ xã xác định mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo mỗi năm đạt 2-3%.

Từ nghị quyết đến cuộc sống người dân

Bí thư Đảng ủy xã Siu H’Ler cho hay: Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Bên cạnh đó, xã vận động người dân tập trung thâm canh các loại cây trồng chủ lực gồm lúa nước, bắp, mì, điều, đậu và cao su. Đồng thời, khuyến khích người dân mở rộng chăn nuôi gia súc.

Cán bộ xã được phân công bám địa bàn, hướng dẫn người dân vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đúng đối tượng.

Người dân xã Ia Púch tận dụng đất đồi dốc để trồng điều. Ảnh: Phương Dung

Bà Siu Bin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Chư Kó-cho hay: Thời gian qua, người dân đã thay đổi tập quán sản xuất. Đến nay, 13 hộ đã chuyển đổi 9 ha đất tại cánh đồng làng sang canh tác lúa nước, năng suất đạt 4-4,5 tấn/ha. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước cải thiện. Dự kiến cuối năm nay, làng chỉ còn 17 hộ nghèo, giảm 8 hộ so với năm trước.

“Chúng tôi đang vận động các hộ có đất dọc tuyến kênh mương của công trình hồ thủy lợi Ia Púch tiếp tục chuyển đổi diện tích cây điều năng suất thấp sang trồng lúa nước. Tuy nhiên, chi phí san ủi cao nên rất mong các đơn vị đứng chân trên địa bàn hỗ trợ để bà con có điều kiện phát triển sản xuất”-bà Bin chia sẻ.

Ông Ksor Am (làng Binh) là đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Gia đình ông sở hữu 22 ha đất, phần lớn là đất đồi dốc, khô cằn. Sau nhiều năm thử nghiệm, ông mạnh dạn chuyển đổi từ trồng cà phê sang cây điều cao sản và trồng thử nghiệm 250 cây dừa nước ở vùng trũng thường ngập. Ngoài ra, ông nuôi 8 con bò. Hiện gia đình ông có 2.000 cây cao su, 12 ha điều, 2,5 ha bạch đàn và 250 cây dừa nước. Mỗi năm, gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định hơn 500 triệu đồng.

“Muốn thoát nghèo phải chịu khó học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm. Đất khó nhưng nếu biết chọn cây trồng phù hợp thì vẫn có thể làm giàu”-ông Am chia sẻ.

Phát triển kinh tế gắn với giữ vững biên cương

Bên cạnh phát triển KT-XH, xã Ia Púch đặc biệt coi trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh. Đảng ủy xã đã cụ thể hóa nghị quyết bằng việc tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Púch và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh), tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Một góc xã Ia Púch hôm nay. Ảnh: Phương Dung

Theo Thượng tá Ngôn Ngọc Cương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu xử lý vụ việc ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng phân công 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ làng; 18 cán bộ, đảng viên phụ trách 84 hộ dân với 370 nhân khẩu. Mô hình này đã góp phần củng cố năng lực lãnh đạo của các chi bộ, gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế và giữ vững ANTT.

Từ đó, nhiều đảng viên trở thành "hạt nhân" trong phong trào vận động quần chúng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương. Ngoài ra, các chương trình nhân văn như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” cũng được triển khai hiệu quả, giúp học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ hộ khó khăn sửa nhà, phát triển sinh kế, thắt chặt hơn tình quân-dân nơi biên giới.

Bí thư Đảng ủy xã Siu H’Ler nhấn mạnh: Mục tiêu đến năm 2030, Ia Púch trở thành xã vững mạnh về quốc phòng-an ninh, 100% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và phấn đấu xã sạch về ma túy.