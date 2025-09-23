Giảm nghèo bền vững từ những việc làm cụ thể

(GLO)- Các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai đang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sinh kế, nhà ở, tạo việc làm cho người nghèo, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Hỗ trợ để hộ nghèo tự vươn lên

Vợ chồng chị Nay H’Nin (buôn Khăn, xã Ia Sao) sinh 4 đứa con trong vòng 8 năm sau khi cưới. Cuộc sống của gia đình trông chờ vào 3 sào mì nên thiếu trước hụt sau và là hộ nghèo của xã. Năm 2023, gia đình chị được các nhà hảo tâm tặng căn nhà tình nghĩa.

Đầu năm 2024, chính quyền địa phương hỗ trợ 1 con bò sinh sản từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chị H’Nin biết cách trồng cỏ, tích trữ rơm khô làm nguồn thức ăn dự trữ cho bò, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và bổ sung dinh dưỡng giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh.

Chị Nay H’Lới (thôn Hiao, xã Ia Rbol) phấn khởi nhận bò hỗ trợ. Ảnh: Vũ Chi

Chị H’Nin còn tham gia lớp xóa mù chữ do xã tổ chức, đến nay chị đã viết được tên mình và làm các phép tính đơn giản. Chồng chị được Hội Nông dân xã giới thiệu đi làm phụ hồ cho một công ty xây dựng với tiền công 250 nghìn đồng/ngày. Nhờ vậy, hiện cuộc sống gia đình chị dần ổn định.

“Có nhà cửa ổn định, có phương tiện sản xuất, vợ chồng mình cố gắng làm ăn, không để tái nghèo, dành lại sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị H’Nin phấn khởi nói.

Theo ông Ksor Khêm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao (xã Ia Rbol), từ nhiều nguồn lực, trong 2 năm 2023 - 2024, địa phương có 2 hộ được hỗ trợ nhà ở, 3 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt, 7 hộ được nhận bò sinh sản. Bên cạnh đó, nhiều lớp học nghề được tổ chức giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại. Hiện thôn Hiao đã xóa hết nhà tạm, nhà dột nát.

Bò sinh sản cấp cho hộ nghèo phát triển khỏe mạnh, công trình nước sạch phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho bà con. Nhờ vậy, hiện trong thôn không còn hộ nghèo. Năm 2024, thôn Hiao đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Nay H’Lới (thôn Hiao) cho biết: “Trong 2 năm qua (2023, 2024), gia đình tôi đã được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ bò sinh sản để chăn nuôi cải thiện kinh tế gia đình. Vợ chồng tôi còn bảo ban nhau nhận việc làm thuê để có thêm thu nhập, cuộc sống ổn định hơn, vươn lên thoát nghèo”.

Đồng bộ nhiều biện pháp

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên dù có tới 80% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng hiện xã Ia Sao chỉ còn 6 hộ nghèo. Ông Nguyễn Sang-Trưởng Phòng Kinh tế xã-cho biết: Qua rà soát, trong số 6 hộ nghèo có 2 hộ già neo đơn,

1 hộ mắc bệnh hiểm nghèo, 1 hộ không có đất ở, đất sản xuất và 2 hộ không có việc làm ổn định. Mục tiêu của xã đến cuối năm 2025 giảm thêm 2 hộ nghèo thuộc nhóm không có việc làm ổn định. Với những trường hợp này, xã huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn vay vốn ưu đãi, chuyển giao KHKT; tạo điều kiện cho lao động nghèo tham gia các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cũng như phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành giúp đỡ hộ nghèo vươn lên.

Tại xã Ia Rbol, từ nhiều nguồn vốn, giai đoạn 2020 - 2025, xã đã xây mới 61 căn nhà cho hộ nghèo, lắp đặt 19 công trình nước sạch, cấp 148 bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Theo bà Tô Thị Phương Kiều-Trưởng Phòng Kinh tế xã, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 10,43% năm 2020 xuống còn 0,09% vào cuối năm 2024 (tương ứng với 2 hộ nghèo thuộc đối tượng người già neo đơn). Đây là một bước tiến vượt bậc ở xã có tới 92% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Kiều cho biết: Với mục tiêu giảm thêm 1 hộ nghèo trong năm 2025, hiện xã Ia Rbol đang tuyên truyền, vận động người thân, họ hàng đưa người già về cùng sống với gia đình. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

Phường Ayun Pa cũng giảm mạnh hộ nghèo, từ 10,43% (năm 2020) xuống còn 0,07% (năm 2024), hiện còn 11 hộ nghèo. Ông Bùi Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Năm 2025, phường đặt mục tiêu giảm thêm 4 hộ nghèo. Tháng 8.2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng nhà hảo tâm trao 11 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho 11 hộ nghèo; trong đó 5 suất được trao tận nhà để kết hợp khảo sát, lắng nghe tâm tư. “Về lâu dài, phường sẽ triển khai các giải pháp “trao cần câu”, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Tuấn nhấn mạnh.