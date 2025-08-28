Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn đi vào cuộc sống

Gia đình bà Tạ Thị Nguyệt (48 tuổi, thôn Thế Thạnh, xã Vạn Đức) trước đây là hộ cận nghèo. Năm 2019, bà vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Hoài Ân mua 3 con bò giống nuôi.

Nhờ vay các nguồn vốn hỗ trợ, bà Tạ Thị Nguyệt (bìa trái) đầu tư chăn nuôi bò, heo, trồng mai cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: D.Đ

Bà Nguyệt chia sẻ: “Ngày nhận vốn, tôi lo lắm, sợ nuôi thất bại thì không biết lấy gì trả ngân hàng. May mắn được cán bộ xã hướng dẫn, áp dụng kỹ thuật nên đàn bò phát triển tốt. Từ 3 con ban đầu, nay tôi có hơn 10 con lớn, nhỏ; mỗi năm bán ra khoảng 5 con, lãi trên 90 triệu đồng. Nhờ vậy, cuối năm 2023 đã thoát diện cận nghèo”.

Không dừng lại ở đó, từ số tiền tích lũy, bà Nguyệt tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để mua bò giống, nuôi 8 con heo nái và trồng hơn 400 gốc mai bán Tết... Nhờ đa dạng hóa sản xuất, mỗi năm gia đình bà thu về hơn 350 triệu đồng sau khi trừ chi phí, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Tương tự, anh Lê Văn Đại (37 tuổi, thôn Gia Chiểu 2) cho biết, tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi là đòn bẩy quan trọng để duy trì, mở rộng cơ sở may gia công của gia đình. Đầu năm 2024, anh vay 70 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH Hoài Ân nhằm mở rộng xưởng, mua thêm máy móc. Hiện tổ hợp có 20 máy, sản lượng đạt 20.000 - 30.000 sản phẩm/tháng, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động với thu nhập 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Anh Đại tâm sự: “Nhờ vốn vay, tôi mở rộng sản xuất, mua máy mới. Điều vui nhất là vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa tạo việc làm ổn định cho nhiều chị em trong vùng”.

Hay như hộ ông Lê Thiệu (48 tuổi, thôn Phước Bình, xã Ân Hảo) vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm và các nguồn vốn khác, đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi hơn 4.500 con gà đẻ trứng theo hình thức “gối đầu”. Mỗi năm lãi khoảng 300 triệu đồng. Từ hộ khó khăn, gia đình ông Thiệu nay đã vươn lên khá giả.

Ông Lê Thiệu (bìa trái) thu hoạch trứng gà tại trại chăn nuôi. Ảnh: D.Đ

Dư nợ tăng trưởng tốt

Đến cuối tháng 8.2025, Ngân hàng CSXH Hoài Ân là đơn vị có dư nợ tăng trưởng cao trong tỉnh. Tổng dư nợ các chương trình cho vay tính đến ngày 25.8 đạt hơn 831 tỷ đồng, với hơn 10.000 khách hàng vay vốn. Các chương trình tăng trưởng mạnh gồm: Cho vay học sinh, sinh viên khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; giải quyết việc làm; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn… Điều này cho thấy vốn vay đã đến đúng địa chỉ cần thiết.

Bên cạnh đó, hiện có 218 tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) tại 5 xã: Hoài Ân, Vạn Đức, Ân Tường, Ân Hảo, Kim Sơn. Trong đó, 215 tổ xếp loại tốt, 3 tổ xếp loại khá. Bà Nguyễn Thị Trí, Tổ trưởng Tổ TK&VV Chi hội Phụ nữ thôn Thế Thạnh 2 (xã Vạn Đức) cho hay: “Tổng dư nợ của tổ đạt khoảng 4 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất xã; bà con chủ yếu vay để chăn nuôi. Với vai trò tổ trưởng, tôi luôn hỗ trợ để hộ đủ điều kiện tiếp cận vốn kịp thời”.

Ông Vũ Thành Minh, Chủ tịch UBND xã Ân Tường, đánh giá: “Nhờ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH Hoài Ân, tổng dư nợ tín dụng tại xã đến ngày 25.8 đạt hơn 153 tỷ đồng, với 1.862 hộ vay vốn. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các mô hình hiệu quả, nhằm tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo thực chất”.

Theo bà Võ Thị Oanh Kiều, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Hoài Ân, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác củng cố chất lượng tín dụng, quản lý tốt nguồn vốn, hạn chế nợ xấu quá hạn. Đặc biệt, sẽ ưu tiên giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đồng thời, gắn tín dụng chính sách với chuyển giao KHKT, giúp người dân phát huy hiệu quả vốn vay, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.