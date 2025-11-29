Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Chung tay hỗ trợ

Sau khi cơn bão số 13 càn quét, hạ tầng lưới điện bị hư hỏng nặng, khiến tình trạng mất điện kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân. Trước tình hình đó, BIDV Chi nhánh Bình Định đã thiết lập các điểm sạc pin miễn phí cho người dân tại những khu vực bị mất điện, giúp duy trì thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn trong giai đoạn khẩn cấp.

Đồng thời, huy động ĐVTN vận chuyển, cung cấp nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ các lực lượng bộ đội, CA, công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau bão. Ngày 13-11, BIDV Chi nhánh Bình Định thay mặt BIDV Việt Nam trao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai 2 tỷ đồng góp phần giúp tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

BIDV Chi nhánh Bình Định phối hợp cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao 100 triệu đồng cho xã Tuy Phước Bắc khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: T.Sỹ

Tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được BIDV Chi nhánh Bình Định thể hiện sau đợt mưa lũ lớn vừa qua. Đặc biệt, BIDV Chi nhánh Bình Định đã phối hợp cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng nhiều đơn vị khác đến các vùng bị ngập lũ trao hơn 3.000 suất ăn và nước uống, 1.000 bộ quần áo, 500 chăn ấm cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân với tổng trị giá ước tính 200 triệu đồng.

Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Bình Định còn hỗ trợ 500 triệu đồng tiền mặt cho người dân và học sinh tại các phường, xã: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Cát Tiến, Tuy Phước Bắc.

Việc tính toán hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ gây ra cũng được BIDV Chi nhánh Bình Định đặc biệt quan tâm. Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định Văn Minh Hoàng cho biết: Có 70 khách hàng là tổ chức, DN và 13 khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão, lũ gây ra đang có dư nợ tại ngân hàng khoảng 4.800 tỷ đồng.

Ngay khi xác định được số liệu thiệt hại cụ thể, chúng tôi sẽ triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ cho từng khách hàng, như: Cơ cấu lại thời hạn trả cả nợ gốc lẫn lãi vay; miễn, giảm lãi và miễn, giảm phí dịch vụ.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng đã và đang triển khai cho vay khắc phục hậu quả bão lũ thông qua giảm lãi suất cho vay từ gói tín dụng quy mô 20.000 tỷ đồng, bao gồm 10.000 tỷ đồng dành cho các khoản dư nợ hiện hữu và 10.000 tỷ đồng cho vay mới, mức lãi suất giảm tối đa từ 0,5-2%/năm nhưng không thấp hơn sàn cho vay; thời gian hỗ trợ đến hết tháng 2-2026. Ngân hàng cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, DN tiếp cận, vay vốn từ gói tín dụng này.

Cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí

BIDV Chi nhánh Phú Tài và Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân, DN bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Riêng Vietcombank Chi nhánh Bình Định đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra.

Ngày 28-11, Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt cho các phường: Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn và xã Tuy Phước Đông để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng đã xác định có khoảng 110 khách hàng, chủ yếu là khách hàng DN có dư nợ 3.720 tỷ đồng bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ông Nguyễn Văn Thúy, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Bình Định, khẳng định: Ngân hàng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng; đồng thời xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Nhân viên BIDV chi nhánh Bình Định hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục vay vốn. Ảnh: T.Sỹ

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Câu, Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Định, cho biết có 940 khách hàng là DN, hộ dân vay vốn bị ảnh hưởng sau bão với tổng dư nợ 2.780 tỷ đồng, trong đó khách hàng dư nợ do thiệt hại ước khoảng 1.554 tỷ đồng. Chi nhánh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người dân và đang tiếp tục thống kê lại thiệt hại do mưa bão của các hộ vay vốn, báo cáo lên trụ sở chính để xin cơ chế hỗ trợ.

Đồng thời, tiếp tục áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi thông qua việc giảm tối đa 1%/năm lãi suất vay hiện hành; không tính lãi chậm trả và điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất vay trong hạn trong 3 tháng (từ ngày 19-11-2025 đến 18-2-2026) cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Câu, hiện Agribank Chi nhánh Bình Định đang triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh, trong đó nổi bật là chương trình cho vay trung và dài hạn dành cho khách hàng cá nhân mua nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xây dựng, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nhà ở.

Gói tín dụng này có quy mô 10.000 tỷ đồng, lãi suất 5,5% cố định 6 tháng đầu, áp dụng cho thời hạn vay tối thiểu 18 tháng; lãi suất 6,2% cố định 12 tháng, áp dụng cho thời hạn vay tối thiểu 36 tháng; lãi suất 6,3%/năm cố định 18 tháng, áp dụng cho thời hạn vay tối thiểu 60 tháng…