Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

T.SỸ
(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6531/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, UBND tỉnh giao Thuế tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai việc chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính và quy định pháp luật có liên quan; kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, để xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng tuyên truyền và chủ động phối hợp, trao đổi với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để định hướng nội dung tuyên truyền chính trị, tư tưởng về ý nghĩa, mục tiêu của chủ trương xóa bỏ phương pháp thuế khoán và chuyển sang quản lý theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế. Phối hợp các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn để củng cố niềm tin xã hội và sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương cải cách xóa bỏ phương pháp thuế khoán.

1-thue.jpg
Công chức Thuế cơ sở 1 tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai. Ảnh: T.SỸ

Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan thống kê trên địa bàn triển khai trao đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, địa điểm mặt bằng kinh doanh, các kết quả điều tra thống kê và tình trạng hoạt động thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, cập nhật kịp thời đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế. Phối hợp với Thuế tỉnh Gia Lai và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ cho các HKD mới thành lập, hộ kinh doanh chuyển từ hộ khoán sang hộ kê khai để mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định.

Công an tỉnh tiếp tục chia sẻ dữ liệu dân cư, đăng ký cư trú, tạm trú, giám sát hành trình vận tải, hoạt động lưu trú và cho thuê nhà; phối hợp cơ quan thuế trong triển khai tích hợp định danh điện tử với cơ sở dữ liệu về quản lý thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời chỉ đạo bộ phận chức năng, cơ quan công an cấp xã trao đổi thông tin tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận các hồ sơ do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế chuyển đến.

Sở Công Thương phối hợp với các hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề để mở rộng mạng lưới, kết nối HKD với cộng đồng DN lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành nền tảng văn hóa kinh doanh minh bạch, có trách nhiệm, tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các DN công nghệ thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu phát triển các ứng dụng điện tử liên quan đến hóa đơn, quản lý bán hàng, quản trị kinh doanh đơn giản, trực quan, ít thao tác, dễ sử dụng để phù hợp với kỹ năng về công nghệ thông tin của đa phần HKD. Cung cấp các gói giải pháp với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, hỗ trợ HKD sau khi cung cấp dịch vụ. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, DN công nghệ trên địa bàn cung cấp miễn phí hoặc giảm giá thành các sản phẩm phần mềm bán hàng, phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số... tạo điều kiện tối đa cho các HKD chuyển đổi thành công, tạo tiền đề cho việc triển khai xóa bỏ thuế khoán kể từ năm 2026.

UBND các xã, phường thành lập các ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với HKD khi xóa bỏ thuế khoán; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế trong giai đoạn chuyển đổi, nhằm bảo đảm tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu các phương án hỗ trợ về tài chính cho các hộ, cá nhân kinh doanh còn khó khăn trong việc áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Mặt khác, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tại địa phương, bảo đảm công tác quản lý, giám sát được thực hiện minh bạch, khách quan, đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế…

báo Gia Lai
