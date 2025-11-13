Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 13-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại các tỉnh khu vực miền Trung.

171925-vna-potal-thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-khu-vuc-mien-trung-stand.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền Trung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại hội nghị cho biết, từ cuối tháng 9-2025 đến nay, khu vực các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk liên tiếp hứng chịu các cơn bão mạnh và mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Toàn vùng có 90 người chết và mất tích, 273 người bị thương; gần 230.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái; hơn 160.000 ha lúa, hoa màu, hàng chục nghìn lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; tổng thiệt hại ước tính trên 27.000 tỷ đồng.

anh-pho-chu-tich-thuong-truc-nguyen-tuan-thanh-tham-du-tai-diem-cau-gia-lai-anh-nh.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: N.H

Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chính phủ đã hỗ trợ 1.465 tỷ đồng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ thêm 206 tỷ đồng cứu trợ. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành khác đã huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện cùng hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men, vật tư cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương...

Tại tỉnh Gia Lai, cơn bão số 13 vừa xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề, với thiệt hại ước tính hơn 5.900 tỷ đồng.

Bão đã làm 2 người chết, 8 người bị thương; 71.259 nhà bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước; 424 điểm trường tại các xã, phường và 65 trường, trung tâm giáo dục bị hư hỏng, tốc mái; 11 bệnh viện, trung tâm y tế bị hư hỏng, tốc mái; hơn 2.300 cột điện, hơn 58.000 m dây điện bị đứt, 13 trạm biến thế hư hỏng; hàng trăm nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp bị hư hỏng, sập đổ.

Cùng với đó, toàn tỉnh có 2.185 ha lúa bị ngập úng; 15.000 ha hoa màu, hơn 4.500 ha cây trồng lâu năm, 26.000 ha cây trồng hàng năm, 22.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại; 386 thuyền đánh cá bị hư hỏng, hơn 500 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và sớm đưa các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại bình thường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu của các địa phương, trình Chính phủ xem xét, bố trí nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả. Các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp hỗ trợ gạo, giống cây trồng, thuốc, vắc xin, hóa chất khử trùng, giúp địa phương sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống; tiếp tục huy động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai…

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phân bổ và triển khai hiệu quả các nguồn lực đã được Trung ương hỗ trợ, tổ chức ngay việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sập, tốc mái; rà soát, bố trí tái định cư an toàn, bền vững cho người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nơi ở.

Cùng với đó, cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hư hại do bão lũ gây ra, có các giải pháp khẩn cấp để phục hồi sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng; sửa chữa công trình hạ tầng thiết yếu, khôi phục trường học, trạm y tế, bệnh viện…; hành động quyết liệt, chủ động, bảo đảm người dân vùng thiên tai có nơi ở an toàn, có sinh kế ổn định trước Tết Nguyên đán năm 2026.

null