Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai và các chi nhánh của BIDV kết nghĩa với 2 làng ở xã Hra

(GLO)- Ngày 21-12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng BIDV Chi nhánh Bình Định tổ chức lễ kết nghĩa với làng Đăk Dwe, phối hợp cùng BIDV Chi nhánh Gia Lai kết nghĩa với làng Ch’rơng 1 (xã Hra).

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số, lễ kết nghĩa được tổ chức trong không khí gần gũi, ấm cúng tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng.

Tại buổi lễ, các bên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa. Nội dung ký kết xác định rõ trách nhiệm, phương thức phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị với cộng đồng dân cư địa phương; đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, hiểu và chia sẻ với nhân dân.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, các bên hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức, từng bước đổi mới nếp nghĩ, cách làm và tập quán sản xuất. Song song với đó là việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nội dung kết nghĩa. Ảnh: Huy Toàn

Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo nội dung ký kết, hoạt động kết nghĩa sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, có nền nếp, với các buổi gặp gỡ, sinh hoạt giao lưu định kỳ 6 tháng/lần. Hình thức tổ chức phong phú, thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

Các chương trình, hoạt động sẽ được triển khai trên tinh thần phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và nhân dân địa phương; qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động, sản xuất, chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng làng văn hóa.

Cụ thể, các bên thống nhất phối hợp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các công trình phúc lợi cộng đồng khi có điều kiện; hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, vận động nhân dân tích cực sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, chương trình kết nghĩa cũng chú trọng hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho học sinh nghèo; tuyên truyền, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các bên sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo; kịp thời hỗ trợ trong trường hợp thiên tai, khó khăn đột xuất; tổ chức gặp gỡ người có uy tín, Ban Nhân dân thôn, chính quyền địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng BIDV Chi nhánh Bình Định tặng quà cho các hộ dân khó khăn của làng Đăk Dwe. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng BIDV Chi nhánh Bình Định đã trao tặng quà lưu niệm cho nhân dân làng Đăk Dwe; đồng thời, trao quà hỗ trợ 26 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo và 2 trẻ mồ côi.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng BIDV Chi nhánh Gia Lai trao quà lưu niệm, kinh phí hỗ trợ cho làng Ch’rơng 1. Ảnh: Huy Toàn

Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng BIDV Chi nhánh Gia Lai trao quà lưu niệm, hỗ trợ kinh phí trị giá 6 triệu đồng; tặng 82 phần quà (trị giá 28,8 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng Ch’rơng 1.