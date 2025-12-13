Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

dai-dien-lanh-dao-phuong-hoai-nhon-va-xa-ia-pia-ky-ket-cac-noi-dung-ket-nghia.jpg
Đại diện lãnh đạo phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia ký kết các nội dung kết nghĩa. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 địa phương đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội cũng như những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của mỗi bên.

Phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 phường cũ gồm: Tam Quan Nam, Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây. Sau sáp nhập, phường có diện tích tự nhiên 40,32 km², dân số 43.167 người, với 27 khu phố.

Đây là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp và ngư nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch; trong đó, nổi bật là các ngành nghề truyền thống như: cơ khí, mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản...

Đến nay, toàn phường có 527 tàu cá tham gia khai thác hải sản, 100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, 600 hộ kinh doanh cá thể; có 19 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao.

Xã Ia Pia được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã: Ia Pia cũ, Ia Vê và Ia Ga, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 235 km². Toàn xã có 24 thôn, làng; trong đó 14 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 60% dân số.

Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ lực, với hơn 9.555 ha cây trồng, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, cao su, điều và cây ăn trái. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới; làng O Ngol giữ vững danh hiệu làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện toàn xã còn 428 hộ nghèo.

Với tinh thần đoàn kết, 2 địa phương đã ký kết nội dung kết nghĩa, thống nhất phối hợp, hỗ trợ nhau trong xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

z7321922009184-53059bc8787cbf9d8a8c98332b7c9c82.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Ia Pia (bên phải) trao tặng bức ảnh Quảng trường Đại đoàn kết cho phường Hoài Nhơn. Ảnh: P.D

Theo nội dung ký kết, 2 bên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về công tác tư tưởng, tuyên giáo-dân vận, tổ chức và cán bộ; phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, 2 địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP; vận động các nguồn lực, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân; tư vấn, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế; quảng bá, thu hút đầu tư phù hợp với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Về lĩnh vực quốc phòng-an ninh, 2 địa phương sẽ phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, giữ gìn an ninh trật tự; nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

z7321922022793-2dd9450f77aea2b859ea34a814b68b13.jpg
Đại diện lãnh đạo phường Hoài Nhơn (bên phải) trao tặng 40 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Ia Pia. Ảnh: P.D
z7321922022993-e86f78ad4ddb549115b8193a4babdcbd.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Pia. Ảnh: P.D

Nhân dịp này, UBND phường Hoài Nhơn cùng các trường học trên địa bàn đã trao tặng 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Pia; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn trao 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Ia Pia.

