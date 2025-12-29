Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 29-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã long trọng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.H

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai nêu rõ: Ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương, tiền thân của Ban Nội chính Trung ương.

Trong chặng đường vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước trưởng thành, phát triển và đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy”.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đọc diễn văn ôn lại chặng đường 60 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng. Ảnh: N.H

Đồng hành với dòng chảy lịch sử của ngành Nội chính Đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; ổn định tình hình an ninh chính trị, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được Trung ương Đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội chính Đảng của tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; tăng cường phối hợp trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp ủy xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự phát sinh trên địa bàn. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân; nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Nội chính Đảng theo hướng nâng cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời, đúng quy định các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 6 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng. Ảnh: N.H

Tích cực tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng tỉnh có bản lĩnh, có trình độ, năng lực, có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính. Xây dựng cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Ban Nội Chính Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 6 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng.

