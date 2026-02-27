Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân giám sát công tác bầu cử tại phường Pleiku và Diên Hồng

(GLO)- Sáng 27-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Pleiku và Diên Hồng.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, Ủy ban bầu cử phường Pleiku đã chủ động quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Tại các tổ dân phố đã niêm yết danh sách cử tri theo quy định, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác bầu cử; kiện toàn các tiểu ban, tổ giúp việc có thành phần liên quan.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku nhiệm kỳ 2026-2031 với 47 đại biểu.

Ủy ban bầu cử thành lập 6 ban bầu cử, 18 tổ bầu cử tại 18 khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí phục vụ bầu cử được chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, nắm bắt tư tưởng nhân dân để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử được duy trì thường xuyên, liên tục thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức; đăng tải tin, bài trên các trang/kênh mạng xã hội chính thống; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trực quan bằng bảng điện tử, cờ, pano...

Ông Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Ủy ban bầu cử phường phường Diên Hồng có 16 thành viên; đã thành lập 6 ban bầu cử đại biểu HĐND, 20 tổ bầu cử tại 20 khu vực bỏ phiếu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, phường Diên Hồng có 42 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Các khâu liên quan đến công tác tổ chức bầu cử đang được địa phương quyết liệt triển khai, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ như: lập, niêm yết danh sách cử tri; tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để giới thiệu người ứng cử đại biểu; tổ chức vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phương án bảo vệ an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy; phương án bảo đảm an ninh mạng trong cuộc bầu cử được tập trung triển khai.

Quang cảnh buổi giám sát. ﻿Ảnh: Hà Duy

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã lưu ý 2 phường tiếp tục rà soát, xác định chính thức danh sách cử tri, nhất là cử tri lao động tự do, học sinh, sinh viên; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; hướng dẫn cụ thể quy trình bỏ phiếu bầu cử.

Đồng thời, tiếp tục thông tin, báo cáo tiến độ bầu cử; đảm bảo các phương án an ninh trật tự tại điểm bỏ phiếu; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm của mỗi cử tri với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri tại phường Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Qua giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Pleiku, Diên Hồng. Đặc biệt, tại các phường không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử.

Để cuộc bầu cử thành công, thực sự trở thành ngày hội toàn dân, phát huy đúng tinh thần dân chủ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ ngày bầu cử; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.