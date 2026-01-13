Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Bắc

BẢO LONG
(GLO)- Sáng 13-1, Đoàn công tác do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 2 xã Phù Mỹ Tây và Phù Mỹ Bắc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Long

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo xã Phù Mỹ Tây cho biết, địa phương đã triển khai nghiêm túc các bước chuẩn bị bầu cử theo Luật Bầu cử. Xã đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên, 8 ban bầu cử đại biểu HĐND xã và 5 tiểu ban giúp việc, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu và thời gian quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 30 người ứng cử để bầu 19 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã dự kiến thành lập 14 khu vực bỏ phiếu, đồng thời triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Bảo Long

Tại xã Phù Mỹ Bắc, Ủy ban bầu cử xã đã được thành lập cùng với 9 ban bầu cử tại các khu vực. Phiên họp thứ nhất của Ủy ban bầu cử xã đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thành lập các tiểu ban chuyên trách để điều hành toàn diện công tác bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất giới thiệu 43 người ứng cử để bầu 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, xã đã thành lập 23 khu vực bỏ phiếu; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự và y tế.

Qua kiểm tra, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của 2 địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, kịp thời; các nội dung chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bảo Long

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Lý Tiết Hạnh đề nghị 2 xã tập trung rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng bầu cử để tuyên truyền sai lệch, gây mất đoàn kết và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, 2 địa phương cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; bố trí cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn tham gia các ban bầu cử, tiểu ban giúp việc; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri, nắm chắc tình hình dư luận và kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch.

