Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Cát và Hội Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Xuân Định

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Phù Cát cho biết: Địa phương đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; thành lập tổ giúp việc và 5 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử.

UBND xã cũng đã thành lập 7 ban bầu cử tại 7 đơn vị bầu cử; dự kiến thành lập 27 tổ bầu cử tại các thôn và 1 tổ bầu cử tại đơn vị quốc phòng theo quy định.



Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 là 25 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 44 người, bảo đảm cơ cấu hợp lý về tỷ lệ nữ, người trẻ, người ngoài Đảng và đại diện các cơ quan, đơn vị, thôn.

Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Đến nay, trên địa bàn xã chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Tại xã Hội Sơn, UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã với 15 thành viên, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định; đồng thời thành lập 5 tiểu ban và 1 tổ giúp việc.

Xã dự kiến giới thiệu ít nhất 34 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; ấn định 8 đơn vị bầu cử với tổng số 21 đại biểu được bầu; thành lập 8 ban bầu cử tại các đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền 2 xã Phù Cát và Hội Sơn trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đại diện Sở Nội vụ trả lời các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo 2 xã Phù Cát và Hội Sơn. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung công việc; phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh, làm sạch danh sách cử tri; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí cũng lưu ý, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp lập danh sách cử tri, chuẩn bị địa điểm bầu cử, hướng dẫn người ứng cử kê khai hồ sơ sớm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.