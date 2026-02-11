Giám sát chặt chẽ, bảo đảm bầu cử đúng luật

(GLO)- Thường trực HÐND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập Ðoàn giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Ðồng chí Trương Văn Ðạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh, Trưởng Ðoàn giám sát trao đổi nhanh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xung quanh mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của đợt giám sát.

▪ Trước hết, xin đồng chí cho biết mục đích, yêu cầu quan trọng của đợt giám sát này?

Đồng chí Trương Văn Đạt. - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của đợt giám sát là đánh giá toàn diện quá trình tổ chức thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 83/2025/QH15, cùng các quy định của Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh về bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thông qua giám sát, Đoàn giám sát kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, cũng như các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền; chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót (nếu có) và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15-3-2026 được tổ chức an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Quá trình giám sát phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, hiệu quả, phản ánh đúng thực tế tại các đơn vị được giám sát; đồng thời được tổ chức khoa học, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, địa phương.

▪ Vậy, hình thức, nội dung, đối tượng và thời gian tổ chức giám sát được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong đợt giám sát này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung vào Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử các xã, phường. Nội dung giám sát xoay quanh hai nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương; việc ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử. Thứ hai là việc thực hiện quy trình, các bước và mốc thời gian theo luật định, bao gồm: Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác thông tin, tuyên truyền; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức vận động bầu cử; bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị kinh phí và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử. Về hình thức, tùy theo từng đối tượng cụ thể, Đoàn giám sát sẽ áp dụng cách thức phù hợp. Đối với Ủy ban bầu cử các xã, phường, Đoàn chia thành 5 Tổ giám sát; căn cứ tình hình thực tế, mỗi tổ sẽ chủ động quyết định hình thức giám sát phù hợp. Đối với Ủy ban bầu cử tỉnh, Đoàn sẽ nghiên cứu báo cáo và tùy điều kiện cụ thể để quyết định hình thức giám sát. Thời gian giám sát dự kiến 1 tháng, từ ngày 9-2 đến 10-3. Cụ thể, giám sát tại các xã, phường từ ngày 9-2 đến 5-3; giám sát đối với Ủy ban bầu cử tỉnh từ ngày 2-3 đến 10-3. Việc phân bổ thời gian và hình thức giám sát như trên nhằm đảm bảo tính sát thực, kịp thời chấn chỉnh các sai sót (nếu có) trước khi ngày bầu cử chính thức diễn ra.

Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh (bìa phải) dẫn đầu, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Quy Nhơn Nam vào ngày 14-1. Ảnh: N.H

▪ Để đợt giám sát đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí có lưu ý gì đối với các đơn vị, địa phương được giám sát?

- Để đợt giám sát đạt kết quả thực chất, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, đúng hạn và bám sát Đề cương báo cáo ban hành kèm theo Kế hoạch giám sát số 03/KH-TTHĐND. Ủy ban bầu cử các xã, phường gửi báo cáo trước ngày 6.2; Ủy ban bầu cử tỉnh gửi báo cáo trước ngày 2-3. Thứ hai, bảo đảm tính chính xác của thông tin và số liệu. Các đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung báo cáo, phản ánh đúng thực tế triển khai, không né tránh những tồn tại, hạn chế. Thứ ba, phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải trình. Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; cử cán bộ có thẩm quyền, nắm vững chuyên môn để làm việc, giải trình rõ các vấn đề Đoàn giám sát đặt ra. Thứ tư, phát huy tinh thần tự kiểm tra, chủ động khắc phục thiếu sót. Mục tiêu cốt lõi của giám sát là hướng dẫn, kiến nghị khắc phục hạn chế, chấn chỉnh sai sót (nếu có). Những vấn đề được chỉ ra cần được khắc phục kịp thời, bảo đảm các bước tiếp theo của cuộc bầu cử đúng quy trình, thủ tục pháp luật. Cuối cùng, cần sắp xếp thời gian làm việc khoa học, phối hợp chặt chẽ với các Tổ giám sát, bảo đảm đầy đủ thành phần tham dự, không làm ảnh hưởng đến hoạt động hành chính bình thường và tiến độ chung của công tác bầu cử tại địa phương. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị, địa phương, tôi tin tưởng đợt giám sát sẽ đạt mục tiêu đề ra, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Cử tri khu phố 28 (phường Quy Nhơn Nam) kiểm tra thông tin cử tri tham gia bầu cử được niêm yết ngày 3-2. Ảnh: N.H

▪ Xin cảm ơn đồng chí!