Kết nghĩa, hỗ trợ phát triển các làng đồng bào DTTS

KHÁNH PHONG, PHƯƠNG LỘC
(GLO)- Các bên ký kết chương trình phối hợp lâu dài, tập trung hỗ trợ xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo...

Ngày 30-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng Công ty Cổ phần Năng lượng & Công nghệ Cao TTP Bình Định - Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp tổ chức lễ kết nghĩa với làng Roh (xã Lơ Pang).

Ảnh: K.P

Làng Roh có 142 hộ, 592 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào DTTS cao, đời sống còn nhiều khó khăn. Các bên ký kết chương trình phối hợp lâu dài, tập trung hỗ trợ xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh giao lưu văn hóa - thể thao. Dịp này, đoàn trao tặng 1 máy in cho Nhà sinh hoạt cộng đồng và 142 suất quà cho các hộ dân làng Roh.

Trước đó, vào sáng 31-1, Trung tâm Y tế Ia Grai, Công ty CP Đô thị Gia Lai, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ kết nghĩa với làng Dun De (xã Ia Grai).

Ảnh: P.L

Làng Dun De thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 232 hộ với 936 nhân khẩu, gần 80% là đồng bào DTTS; hiện còn 25 hộ nghèo và 52 hộ cận nghèo. Các đơn vị thống nhất hỗ trợ tuyên truyền chủ trương, chính sách; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ con giống, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; chăm lo an sinh xã hội, giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao. Tại buổi lễ, các bên ký kết quy chế phối hợp và trao tặng 75 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo.

