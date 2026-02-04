Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công ty Huy Hoàng kết nghĩa với làng Kuk Đak

(GLO)- Ngày 3-2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) và Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Huy Hoàng (phường Quy Nhơn) tổ chức kết nghĩa với làng Kuk Đak, xã Đak Pơ.

Quang cảnh buổi lễ kết nghĩa. Ảnh: Lan Anh

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa và làng Kuk Đak đã ký kết bản cam kết các nội dung về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, các bên thống nhất tăng cường phối hợp với Công an xã và chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của làng Kuk Đak.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình giải quyết. Đồng thời, phối hợp nắm tình hình, tham mưu và triển khai các giải pháp phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân.

Các bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân làng Kuk Đak, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa các đơn vị và địa phương.

Các đơn vị kết nghĩa đã trao tặng các suất quà cho người dân làng Kuk Đak. Ảnh: Lan Anh

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân với các nội dung liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến công tác quản lý cư trú.

Dịp này, các đơn vị kết nghĩa đã trao tặng 206 suất quà cho học sinh và các hộ nghèo của làng Kuk Đak; đồng thời tặng làng 2 đèn năng lượng mặt trời do Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng tài trợ.