Quân đoàn 34 tổ chức lễ xuất quân tham gia Hội thao Công binh toàn quân 2026

Lãnh đạo Quân đoàn 34 tặng quà cho đoàn tham dự hội thao. Ảnh: Chu Hoài.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hơn 100 vận động viên tham gia Hội thao Công binh toàn quân năm 2026.

Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: Chu Hoài

​Theo đó, để tham gia hội thao, Quân đoàn 34 đã tuyển chọn các cán bộ, chiến sĩ có trình độ kỹ thuật, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đơn vị đã tiến hành huấn luyện, luyện tập với cường độ cao, bám sát các nội dung thi đấu do Binh chủng Công binh quy định. Các nội dung thực hành như: bắc cầu, vượt sông, bố trí và khắc phục vật cản... đều được các tuyển thủ rèn luyện thuần thục với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Tại Hội thao Công binh năm 2026, đội tuyển Công binh Quân đoàn 34 sẽ tham gia các nội dung gồm: công binh vật cản, công binh sở chỉ huy, công binh vượt sông, bảo đảm vận động, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, sửa chữa cơ động, sửa chữa cơ động và thi chính trị.

Các vận động viên tham gia luyện tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

​Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Công Đức yêu cầu mỗi thành viên trong đoàn hội thao phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy chế hội thao. Mục tiêu cao nhất là thi đấu trung thực, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

