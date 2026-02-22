Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quân đoàn 34 tổ chức lễ xuất quân tham gia Hội thao Công binh toàn quân 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
CHU HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-2, Quân đoàn 34 tổ chức lễ xuất quân tham gia Hội thao Công binh toàn quân năm 2026.

z7551133328305-0f786a9665bdf8a8a95f57cf1ea27534.jpg
Lãnh đạo Quân đoàn 34 tặng quà cho đoàn tham dự hội thao. Ảnh: Chu Hoài.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hơn 100 vận động viên tham gia Hội thao Công binh toàn quân năm 2026.

z7551064868121-d8ea93477c2d6899bbfbff57fc48e54b.jpg
Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: Chu Hoài

​Theo đó, để tham gia hội thao, Quân đoàn 34 đã tuyển chọn các cán bộ, chiến sĩ có trình độ kỹ thuật, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đơn vị đã tiến hành huấn luyện, luyện tập với cường độ cao, bám sát các nội dung thi đấu do Binh chủng Công binh quy định. Các nội dung thực hành như: bắc cầu, vượt sông, bố trí và khắc phục vật cản... đều được các tuyển thủ rèn luyện thuần thục với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Tại Hội thao Công binh năm 2026, đội tuyển Công binh Quân đoàn 34 sẽ tham gia các nội dung gồm: công binh vật cản, công binh sở chỉ huy, công binh vượt sông, bảo đảm vận động, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, sửa chữa cơ động, sửa chữa cơ động và thi chính trị.

z7551112475309-7ca7ff4c28a702412fcc84817ab37c54.jpg
Các vận động viên tham gia luyện tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

​Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Công Đức yêu cầu mỗi thành viên trong đoàn hội thao phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy chế hội thao. Mục tiêu cao nhất là thi đấu trung thực, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Tin tức

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với tiêu đề "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới".

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Gia Lai từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, từ bối cảnh quốc tế bất ổn đến thiên tai khốc liệt cuối năm. Trong thử thách chồng chất, tỉnh Gia Lai vẫn đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng quan trọng bước vào năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

Chính trị

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

null