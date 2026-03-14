Treo cờ Tổ quốc đến hết ngày 16-3 để chào mừng bầu cử

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 12 đến hết ngày 16-3-2026.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và người dân biết, thực hiện.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày mai (15-3).

Theo quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Tỉnh Gia Lai có tổng cộng 2.179 khu vực bỏ phiếu và 2.179 tổ bầu cử tại 135/135 xã, phường, với gần 2,6 triệu cử tri.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp không khí ngày hội toàn dân tại một số khu vực bỏ phiếu trong tỉnh trên Báo Gia Lai điện tử.