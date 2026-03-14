Treo cờ Tổ quốc đến hết ngày 16-3 để chào mừng bầu cử

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 12 đến hết ngày 16-3-2026.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và người dân biết, thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 12 đến hết ngày 16-3-2026 để chào mừng bầu cử. Ảnh: M.T

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày mai (15-3).

Theo quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Tỉnh Gia Lai có tổng cộng 2.179 khu vực bỏ phiếu và 2.179 tổ bầu cử tại 135/135 xã, phường, với gần 2,6 triệu cử tri.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tường thuật trực tiếp không khí ngày hội toàn dân tại một số khu vực bỏ phiếu trong tỉnh trên Báo Gia Lai điện tử tại: baogialai.com.vn.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho hội viên phụ nữ nhân dịp bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 13-3, chị Rơ Châm Byan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng De Lung 1 (xã Ia Krái) đã trao tặng 40 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ trong làng.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Púch và Ia Mơ vào ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko để vận động bầu cử theo luật định. Tại đây, cử tri bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà.

