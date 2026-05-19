Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(GLO)- Sáng 19-5, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khê tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tham dự buổi lễ dâng hoa, dâng hương có lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Tây Sơn (cũ) cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: H.P

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ của Người.

Trước anh linh của Bác và bậc sinh thành của Người, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: H.P

Dịp này, các đại biểu và người dân cũng tham quan khu lưu niệm, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cũng như khoảng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm cha tại Di tích Huyện đường Bình Khê.

Án thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: H.P