Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Sáng 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty TNHH B&D Lingerie và Công ty TNHH Thủy sản An Hải; đồng thời, thăm hỏi các gia đình có người thân bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nghe cáo tình hình sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, chăm lo sức khỏe cho người lao động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2026.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ đơn hàng và khả năng mở rộng sản xuất. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH B&D Lingerie. Ảnh: Minh Hoàng

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động để có giải pháp phù hợp, hiệu quả và lâu dài.

Trong đó, tập trung đánh giá các yếu tố như mức thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi, môi trường lao động, nhu cầu đào tạo nghề và xu hướng dịch chuyển lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư trang thiết bị bảo hộ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện an toàn lao động; chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần phát triển sản xuất bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho người lao động của Công ty TNHH Thủy sản An Hải. Ảnh: Minh Hoàng

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người thân bị tai nạn lao động gồm: ông Lê Minh Trường (SN 1986, trú tại thôn Thọ Tân Bắc, xã An Nhơn Tây) và ông Bùi Ngọc Tuấn (SN 1979, công nhân bốc xếp của Công ty CP Cảng Quy Nhơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ mất mát với gia đình; đồng thời, động viên người bị tai nạn nỗ lực điều trị, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.