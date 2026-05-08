Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty TNHH B&D Lingerie và Công ty TNHH Thủy sản An Hải; đồng thời, thăm hỏi các gia đình có người thân bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nghe cáo tình hình sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, chăm lo sức khỏe cho người lao động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2026.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ đơn hàng và khả năng mở rộng sản xuất. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH B&amp;D Lingerie. Ảnh: Minh Hoàng

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động để có giải pháp phù hợp, hiệu quả và lâu dài.

Trong đó, tập trung đánh giá các yếu tố như mức thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi, môi trường lao động, nhu cầu đào tạo nghề và xu hướng dịch chuyển lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư trang thiết bị bảo hộ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện an toàn lao động; chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần phát triển sản xuất bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho người lao động của Công ty TNHH Thủy sản An Hải. Ảnh: Minh Hoàng
Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người thân bị tai nạn lao động gồm: ông Lê Minh Trường (SN 1986, trú tại thôn Thọ Tân Bắc, xã An Nhơn Tây) và ông Bùi Ngọc Tuấn (SN 1979, công nhân bốc xếp của Công ty CP Cảng Quy Nhơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ mất mát với gia đình; đồng thời, động viên người bị tai nạn nỗ lực điều trị, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) tặng quà động viên gia đình có người thân bị tai nạn lao động tại thôn Thọ Tân Bắc, xã An Nhơn Tây. Ảnh: Minh Hoàng

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

