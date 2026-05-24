Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn chúc mừng Đại lễ Phật đản

(GLO)- Sáng 24-5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tại chùa Minh Thành và chùa Quan Âm nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, tăng ni, phật tử nhân mùa Phật đản; chúc các chức sắc và đồng bào phật tử đón mùa Phật đản an lạc, cát tường, viên mãn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Quan Âm. Ảnh: Minh Trung

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nói chung và các cơ sở Phật giáo nói riêng trong việc phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Minh Thành. Ảnh: Minh Trung

Đồng chí Trần Minh Sơn mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn thăm chùa Minh Thành. Ảnh: Minh Trung

Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa các giá trị nhân văn, từ bi, bác ái của Phật giáo, góp phần xây dựng đời sống xã hội an lành, đoàn kết và phát triển.