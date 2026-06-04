Gia Lai: Tổng thu ngân sách 5 tháng tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5. Ảnh: Quang Tấn

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 ước đạt 1.762 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 14.531 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán năm và tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) đạt 10.461 tỷ đồng, bằng 68,6% dự toán năm, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm 2025; thu tiền sử dụng đất đạt 3.359 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 387 tỷ đồng, bằng 76,5% dự toán năm và tăng gấp 2,12 lần so với cùng kỳ.

Cùng với đó, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm ước đạt 88.442 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,815 tỷ USD, tăng 4,1%; kim ngạch nhập khẩu đạt 446,9 triệu USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đinh Hữu Hòa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5 và 5 tháng năm 2026. Ảnh: Quang Tấn

Lĩnh vực du lịch ghi nhận kết quả khả quan với khoảng 6,957 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ trước; tổng thu từ du lịch ước đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025.

Ngoài ra, toàn tỉnh đã thu hút 110 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 128.359 tỷ đồng, tăng gấp 7,91 lần so với cùng kỳ năm trước; đồng thời có 1.726 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 22.955 tỷ đồng.

Trong tháng 5, các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như triển khai các chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, phòng ngừa lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết…