Gia Lai tập trung 4 nhóm giải pháp bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm

(GLO)- Chiều 29-7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, đại diện các sở, ngành và địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm (từ 15-12-2025 đến 14-6-2026), toàn tỉnh xảy ra 323 vụ TNGT, làm chết 241 người, bị thương 146 người, giảm 51 vụ, 30 người chết và 94 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Có 26/135 xã, phường không xảy ra TNGT và 30 địa phương kéo giảm cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: N.L

Tuy nhiên, TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa bàn, xảy ra 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông như đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát; trong đó có 111 vụ do người điều khiển không có giấy phép lái xe, chiếm 34,37% tổng số vụ. TNGT liên quan phương tiện kinh doanh vận tải vẫn ở mức cao với 124 vụ.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 64.684 trường hợp vi phạm; tạm giữ 109 ô tô, 8.272 mô tô và 73 phương tiện khác; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.118 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 8.076 trường hợp, nộp ngân sách hơn 74,4 tỷ đồng. Qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã gửi thông báo 8.654 trường hợp vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, xử lý 6.577 trường hợp, nộp ngân sách 26,8 tỷ đồng.

Đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh nói về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: N.L

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; đề xuất giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải và tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương trong bảo đảm trật tự ATGT.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT, kéo giảm TNGT; đồng thời phê bình các đơn vị, địa phương còn để xảy ra TNGT cao hoặc chưa quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung 4 nhóm giải pháp bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm. Ảnh: N.L

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: nâng cao ý thức người tham gia giao thông; tăng cường quản lý phương tiện; khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự ATGT. Trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, kiên quyết không để phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật tham gia giao thông; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, tuần tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh tiếp tục phân tích dữ liệu vi phạm, TNGT để tham mưu giải pháp phù hợp; Sở Xây dựng đẩy nhanh khắc phục các bất cập hạ tầng giao thông; các doanh nghiệp vận tải ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, lái xe; ngành Giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, sinh viên và phụ huynh, góp phần giữ vững mục tiêu kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh.