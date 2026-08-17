Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm doanh nghiệp đầu tư tại Attapeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 16-8, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại huyện Xaysettha (tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Cùng tham gia đoàn có đồng chí On-sảy Miên-la-văn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-huynh-thuy-van-ngoai-cung-ben-trai-tham-lam-viec-cong-ty-tnhh-mtv-phat-trien-nong-nghiep-khan-xay.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa trái) thăm, làm việc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay. Ảnh: Đức Hải

Tại đây, đoàn công tác của Thường trực HĐND 2 tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất, quy trình sơ chế một số nông sản chủ lực của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (chi nhánh thuộc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và kinh doanh cây ăn quả tại Lào.

12.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên trái) thăm quy trình sơ chế chuối. Ảnh: Đức Hải

Hiện Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay đầu tư nông trại quy mô 3.000 ha tại bản Hatxan (huyện Xaysettha), với các loại cây trồng chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm.

Sản phẩm chủ yếu được sơ chế để xuất khẩu và cung cấp cho một số thị trường trong nước. Hoạt động sản xuất của công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 900 lao động Lào, với mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng, cùng hơn 70 lao động Việt Nam.

14.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên phải) thăm kho đông lạnh chuối xuất khẩu. Ảnh: Đức Hải

Qua thăm, làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty, nhất là việc doanh nghiệp chuyển đổi, mở rộng quy mô sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; đồng thời, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Lào; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phát triển ổn định, bền vững.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-huynh-thuy-van-tham-doanh-nghiep-dau-tu-tai-attapeu.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ trái qua) tặng quà Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay. Ảnh: Đức Hải

Đồng chí cũng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Attapeu đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Gia Lai, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Thời sự

(GLO)- Ngày 13 - 8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-8, tại Khách sạn Hải Âu, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Ngày 10-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại một số xã, phường. 

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

Thời sự

(GLO)- Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ”, chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” là kênh thông tin chính thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến địa phương.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Thời sự

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

null