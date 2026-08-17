Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm doanh nghiệp đầu tư tại Attapeu

(GLO)- Chiều 16-8, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại huyện Xaysettha (tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Cùng tham gia đoàn có đồng chí On-sảy Miên-la-văn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa trái) thăm, làm việc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay. Ảnh: Đức Hải

Tại đây, đoàn công tác của Thường trực HĐND 2 tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất, quy trình sơ chế một số nông sản chủ lực của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (chi nhánh thuộc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và kinh doanh cây ăn quả tại Lào.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên trái) thăm quy trình sơ chế chuối. Ảnh: Đức Hải

Hiện Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay đầu tư nông trại quy mô 3.000 ha tại bản Hatxan (huyện Xaysettha), với các loại cây trồng chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm.

Sản phẩm chủ yếu được sơ chế để xuất khẩu và cung cấp cho một số thị trường trong nước. Hoạt động sản xuất của công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 900 lao động Lào, với mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng, cùng hơn 70 lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bên phải) thăm kho đông lạnh chuối xuất khẩu. Ảnh: Đức Hải

Qua thăm, làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty, nhất là việc doanh nghiệp chuyển đổi, mở rộng quy mô sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; đồng thời, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Lào; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phát triển ổn định, bền vững.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 4 từ trái qua) tặng quà Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay. Ảnh: Đức Hải

Đồng chí cũng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Attapeu đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Gia Lai, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.