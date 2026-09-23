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Gia Lai chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Trước diễn biến mưa lũ, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị UBND các xã, phường và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó, tăng cường kiểm tra nhà ở, công trình có nguy cơ mất an toàn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-BXD ngày 21-9-2026 của Bộ Xây dựng về tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21-9-2026 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa lũ và tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo về phòng, chống thiên tai năm 2026.

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UBND các xã, phường và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó, tăng cường kiểm tra nhà ở, công trình có nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Phương Vi

Các địa phương được yêu cầu phổ biến, triển khai Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 24-4-2026 của UBND tỉnh quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo tài liệu của Bộ Xây dựng, gồm hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; hướng dẫn phân loại nhà an toàn và khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trạng các nhà ở thuộc tài sản công do đơn vị quản lý, vận hành; kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn để có phương án gia cố, sửa chữa hoặc xử lý phù hợp.

Đơn vị này đồng thời phải chủ động xây dựng phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa, gió lớn; thông báo, hướng dẫn các hộ đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Việc kiểm tra, đôn đốc các hộ thực hiện giằng chống nhà ở cần triển khai theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Đối với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Sở Xây dựng đề nghị phối hợp tuyên truyền, đưa các nội dung hướng dẫn và biện pháp phòng, chống thiên tai theo tài liệu của Bộ Xây dựng lên các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh, giúp cơ quan, đơn vị và người dân chủ động thực hiện.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên, chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

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