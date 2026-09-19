Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

(GLO)- Từ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án đường Ngô Mây nối dài (phường Quy Nhơn Nam) đang được các đơn vị tập trung xử lý theo từng nhóm hồ sơ, từng trường hợp, nhằm sớm hoàn tất bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công.

Dự án đường Ngô Mây nối dài được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2019, với điểm đầu tại ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây, điểm cuối giáp ranh giới khu vực quy hoạch Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Theo điều chỉnh được UBND tỉnh phê duyệt đầu năm 2026, chiều dài tuyến còn 313m, giảm hơn 1 km so với phương án trước đây do phần tuyến nằm trong khu vực quy hoạch khoảng 286 ha được đưa vào phạm vi kêu gọi đầu tư.

Dự án tuyến đường do Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế 60 km/giờ, nền đường rộng từ 31 - 33m, trong đó mặt đường, dải phân cách và dải an toàn rộng 24m; vỉa hè rộng 9m, riêng đoạn qua núi từ 7 - 8m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 458,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2027.

Tập trung giải quyết từng trường hợp

Khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án khá lớn, với 164 hộ, cá nhân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, liên quan 185 thửa đất, tổng diện tích thu hồi khoảng 12.028m². Trong đó, 133 hộ bị thu hồi toàn bộ diện tích và 31 hộ bị thu hồi một phần.

Dự án đường Ngô Mây nối dài đi qua khu dân cư với nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng. Ảnh: T.L

Theo ông Phạm Minh Quốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý dự án phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát từng trường hợp, hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tổ chức đối thoại, công khai phương án và vận động người dân. Cách làm được triển khai theo từng nhóm hồ sơ nhằm bảo đảm đúng quy định, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện.

Đối với 33 hộ được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong các năm 2020 và 2021, Ban Quản lý dự án đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án; trong đó có 13 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa được xét giao đất tái định cư. Đến ngày 4-9, phương án đợt 10 và 11 cho toàn bộ 33 hộ đã trình UBND phường, dự kiến hoàn thành phê duyệt trước ngày 25-9.

Với 131 hộ và 1 tổ chức thuộc các phương án do UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức thực hiện, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung phương án; tổ chức 10 đợt đối thoại, công khai và vận động người dân, đồng thời hoàn tất họp kết thúc niêm yết đối với toàn bộ 131 hộ. Đến nay, 9/10 phương án với 123/131 hộ đã được trình thẩm định, phê duyệt.

Đáng chú ý, ngày 16-9, Ban Quản lý dự án phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc giao đất tái định cư ngoài thực địa cho 4 hộ để xây dựng nhà ở. Đây là bước quan trọng để người dân có điều kiện ổn định chỗ ở, qua đó tạo thuận lợi cho việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ông Vũ Huy Hảo, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam, cho hay địa phương đang phối hợp với Ban Quản lý dự án tập trung xử lý các hồ sơ còn lại, nhất là những trường hợp cần rà soát, bổ sung phương án. Quan điểm của phường là thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, đồng thời giải thích, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung.

Việc xác minh nguồn gốc đất của dự án gặp nhiều khó khăn, khiến tiến độ triển khai bị chậm và kéo dài. Ảnh: T.L

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 9-9 kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành trình phê duyệt phương án và xét giao đất tái định cư cho các hộ dân trong tháng 9-2026, đồng thời tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành khu tái định cư ngay trong tháng. UBND phường Quy Nhơn Nam được giao chủ trì giải quyết khiếu nại của người dân, tổ chức họp Hội đồng bồi thường chậm nhất 3 ngày sau khi Ban Quản lý dự án trình phương án và phê duyệt ngay sau cuộc họp để đảm bảo tiến độ chung.

Hài hòa quyền lợi người dân và tiến độ dự án

Tại khu vực giải tỏa dưới chân núi Một Mới, một số hộ dân vẫn còn băn khoăn về giá đất, giá trị tài sản trên đất và chi phí xây dựng lại nhà ở sau khi tái định cư. Tuy nhiên, các hộ dân nhìn chung đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và di dời các hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chi, ở 49/26 đường Lê Văn Hưng, có diện tích đất đo đạc thực tế 57,6m². Theo phương án công bố, gia đình được công nhận 48,6m² đất ở, phần còn lại tính theo giá đất nông nghiệp. Bà Chi mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, giá trị công trình và các khoản liên quan để phương án bồi thường sát với thực tế, giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đa số hộ dân đồng tình với chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư của dự án, song vẫn còn không ít hộ băn khoăn về cách tính đơn giá đất đền bù thuộc vị trí từ cổng ngõ vào cửa chính. Ảnh: T.L

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng, hộ dân ở gần nhà bà Chi cũng cho rằng, việc chuyển đến khu tái định cư sẽ giúp gia đình có nơi ở an toàn, thuận lợi hơn. Điều bà quan tâm là mức kinh phí còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính có đủ để xây dựng lại nhà hay không. Vì vậy, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét những kiến nghị chính đáng của người dân trong quá trình hoàn thiện phương án.

Theo phương án hiện nay, các hộ đủ điều kiện được bố trí đất tái định cư khoảng 65 - 80m² tại khu tái định cư ở phường Quy Nhơn Bắc, với giá đất tái định cư từ 8 - 19,4 triệu đồng/m² tuỳ vào lộ giới của tuyến đường. Việc giao đất ngoài thực địa đã bắt đầu, tạo điều kiện để những hộ đủ điều kiện sớm xây dựng nhà ở.

Cùng với giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án cũng đang được chuẩn bị lại. Ngày 1-8-2026, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng tuyến chính. Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức lựa chọn lại nhà thầu thi công, dự kiến hoàn thành tuyến đường vào tháng 6-2027.

Trong khi đó, khu tái định cư cơ bản hoàn thành các hạng mục san nền và hạ tầng kỹ thuật để bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà. Một số hạng mục còn lại như thảm bê tông nhựa mặt đường và lát gạch vỉa hè dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026; giá trị xây lắp đã thực hiện đạt 26,8/30,351 tỷ đồng, tương đương 88,3%.

Giữa năm 2025, tỉnh điều chỉnh dự án, rút chiều dài tuyến còn 313 m do phần còn lại trùng ranh giới dự án Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Ảnh: T.L

Việc đồng thời hoàn thiện phương án bồi thường, đẩy nhanh công tác tái định cư và chuẩn bị lựa chọn lại nhà thầu được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ hơn về tiến độ dự án.

"Với một số hộ dân còn chưa thống nhất về cách tính và phương án bồi thường, chính quyền địa phương phối hợp với đại diện chủ đầu tư tiếp tục tuyên truyền, trao đổi, giải thích và tháo gỡ từng trường hợp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành mặt bằng theo tiến độ UBND tỉnh đề ra", ông Hảo nhấn mạnh.