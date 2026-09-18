Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 17-9 (theo giờ địa phương), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Tập đoàn FPT và Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức.

Dự diễn đàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Đức.

v10.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu đề dẫn, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Việt Nam đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, bán dẫn và an ninh mạng.

v3.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành phát biểu đề dẫn diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Với chủ đề về cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo song phương và xu hướng AI trong ngành công nghiệp Đức, Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối, chia sẻ công nghệ và tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể. Đức có thế mạnh về nghiên cứu, kỹ thuật và công nghệ công nghiệp, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, nguồn nhân lực trẻ và thị trường rộng lớn. Đây là những lợi thế bổ trợ, tạo dư địa hợp tác trong AI công nghiệp, sản xuất thông minh, dữ liệu, điện toán đám mây và các công nghệ mới.

v7.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà hướng tới cùng Đức nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và tạo ra những giá trị công nghệ mới.

v5.jpg
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam đang chuyển mạnh từ lợi thế về chi phí và nguồn nhân lực sang phát triển dựa trên năng suất, công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong đó, hợp tác Việt Nam - Đức cần chuyển từ cung cấp dịch vụ sang đồng phát triển, từ chuyển giao công nghệ sang cùng sáng tạo công nghệ. Đối với Gia Lai, tỉnh mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác Đức trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, R&D, phần mềm, AI, nông nghiệp thông minh, năng lượng, logistics và đào tạo nhân lực. Gia Lai không chỉ mong muốn doanh nghiệp Đức đưa công nghệ đến địa phương, mà cùng đầu tư, nghiên cứu, đào tạo nhân lực và tạo ra những sản phẩm có khả năng tham gia thị trường quốc tế.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-du-dien-dan-ngay-doi-moi-sang-tao-viet-nam-2026-tai-berlin.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) trao đổi bên lề diễn đàn với các đại biểu. Ảnh: Đức Hải

Tại Diễn đàn, các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Đức tập trung trao đổi về tiềm năng, cơ hội và các mô hình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các nội dung được thảo luận gồm gia công công nghệ thông tin chất lượng cao; phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ ô tô; hợp tác nghiên cứu - phát triển, xây dựng các trung tâm kỹ thuật tại Việt Nam; cùng các giải pháp về bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn châu Âu.

v8.jpg
Các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Đức trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Các ý kiến tại Diễn đàn cho thấy dư địa hợp tác công nghệ Việt Nam - Đức còn rất lớn, nhất là trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai mở rộng kết nối với các đối tác Đức, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị.

Gia Lai - Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Gia Lai và Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, ngày 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. 

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

Thời sự

(GLO)- Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 32 ngư dân Đà Nẵng đã được hai tàu cá của Gia Lai phát hiện, cứu sống. Khoảnh khắc các thuyền viên tàu BĐ-98960-TS tiếp cận, đưa từng ngư dân kiệt sức lên tàu được đăng tải tối 11-9, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

Thời sự

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thời sự

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

null