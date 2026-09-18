Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 17-9 (theo giờ địa phương), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Tập đoàn FPT và Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức.

Dự diễn đàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu đề dẫn, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Việt Nam đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, bán dẫn và an ninh mạng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành phát biểu đề dẫn diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Với chủ đề về cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo song phương và xu hướng AI trong ngành công nghiệp Đức, Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối, chia sẻ công nghệ và tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể. Đức có thế mạnh về nghiên cứu, kỹ thuật và công nghệ công nghiệp, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, nguồn nhân lực trẻ và thị trường rộng lớn. Đây là những lợi thế bổ trợ, tạo dư địa hợp tác trong AI công nghiệp, sản xuất thông minh, dữ liệu, điện toán đám mây và các công nghệ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà hướng tới cùng Đức nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và tạo ra những giá trị công nghệ mới.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam đang chuyển mạnh từ lợi thế về chi phí và nguồn nhân lực sang phát triển dựa trên năng suất, công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong đó, hợp tác Việt Nam - Đức cần chuyển từ cung cấp dịch vụ sang đồng phát triển, từ chuyển giao công nghệ sang cùng sáng tạo công nghệ. Đối với Gia Lai, tỉnh mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác Đức trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, R&D, phần mềm, AI, nông nghiệp thông minh, năng lượng, logistics và đào tạo nhân lực. Gia Lai không chỉ mong muốn doanh nghiệp Đức đưa công nghệ đến địa phương, mà cùng đầu tư, nghiên cứu, đào tạo nhân lực và tạo ra những sản phẩm có khả năng tham gia thị trường quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) trao đổi bên lề diễn đàn với các đại biểu. Ảnh: Đức Hải

Tại Diễn đàn, các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Đức tập trung trao đổi về tiềm năng, cơ hội và các mô hình hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các nội dung được thảo luận gồm gia công công nghệ thông tin chất lượng cao; phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ ô tô; hợp tác nghiên cứu - phát triển, xây dựng các trung tâm kỹ thuật tại Việt Nam; cùng các giải pháp về bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn châu Âu.

Các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Đức trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Các ý kiến tại Diễn đàn cho thấy dư địa hợp tác công nghệ Việt Nam - Đức còn rất lớn, nhất là trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai mở rộng kết nối với các đối tác Đức, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.