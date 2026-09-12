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Thời sự

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 32 ngư dân Đà Nẵng đã được hai tàu cá của Gia Lai phát hiện, cứu sống. Khoảnh khắc các thuyền viên tàu BĐ-98960-TS tiếp cận, đưa từng ngư dân kiệt sức lên tàu được đăng tải tối 11-9, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

Theo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28-8, đơn vị nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1976, trú tổ dân phố Cửu Lợi, phường Hoài Nhơn), chủ tàu cá BĐ-98960-TS, về việc tàu đã phát hiện và trục vớt hàng chục ngư dân trôi dạt trên biển.

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Các thuyền viên tàu câu mực của TP. Đà Nẵng trôi dạt trên biển nhiều ngày được tàu BĐ-98960-TS cứu nạn thành công. Ảnh cắt từ clip

Tàu BĐ-98960-TS dài 22,1 m, hành nghề lưới vây, có 15 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1986, trú phường Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng theo ủy quyền của chủ tàu. Tàu xuất bến ngày 21-8 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Tam Quan.

Trao đổi với PV, thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960 Nguyễn Văn Hữu cho biết tàu vừa cập cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12-9. Ông Hữu kể, ngày 25-8, vợ ông nhận được cuộc gọi từ người thân của một thuyền viên trên tàu câu mực ở Đà Nẵng, nhờ để ý, quan sát khu vực tàu đang khai thác vì có một tàu câu mực của TP. Đà Nẵng chở khoảng 50 ngư dân bị mất tín hiệu trên biển.

Đến chiều 27-8, khi đang khai thác trên vùng biển cách đảo Ba Kê, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía Đông, các thuyền viên phát hiện một bình gas màu đỏ trôi dạt gần tàu và nhận định có thể tàu mình đang ở gần khu vực tàu bị nạn.

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Đại diện phường Hoài Nhơn Đông cùng lực lượng chức năng tiếp nhận ngư dân địa phương trở về sau vụ tàu câu mực gặp nạn. Ảnh: A.Thi

Sáng 28-8, ông Hữu quyết định dừng việc đánh bắt để tìm kiếm tàu cá bị nạn. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, tàu phát hiện nhóm 10 ngư dân đầu tiên đang bám vào can nhựa và thanh tre, trong tình trạng kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt. Tiếp tục tìm kiếm, các thuyền viên lần lượt phát hiện thêm nhiều nhóm nhỏ và từng ngư dân đang trôi trên biển.

Sau khi sơ cứu, cho các ngư dân uống nước, giữ ấm và hồi sức, thuyền trưởng Hữu liên lạc với lực lượng Cảnh sát biển để bàn giao người bị nạn, đồng thời thông báo vị trí để tiếp tục tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích.

“Vì có 1 thuyền viên tàu cá bị nạn sức khỏe rất yếu nên tôi quyết định liên lạc lực lượng chức năng để bàn giao, cấp cứu. Trong khoảng hơn 2 giờ, tàu cá của tôi đã cứu được 30 ngư dân và kêu gọi tàu cá của người quen gần đó là tàu hậu cần BĐ-98848 chạy tới cứu được 2 ngư dân nữa”, ông Hữu nói.

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Niềm vui đoàn tụ của các ngư dân phường Hoài Nhơn Đông khi trở về với gia đình sau những ngày gặp nạn trên biển. Ảnh: A.Thi

Sau khi hoàn thành việc cứu người, tàu BĐ-98960-TS quay lại chuyến đánh bắt nhưng bị hỏng máy do phải hoạt động công suất cao trong thời gian dài. Tàu phải nhờ phương tiện khác lai dắt về cảng tại Khánh Hòa để sửa chữa.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu, chuyến biển này khiến tàu lỗ nặng. Nhưng với ông và các thuyền viên, giữa biển khơi, khi thấy đồng nghiệp đang giành giật sự sống từng giờ, cứu người là điều phải làm. “Thiệt hại kinh tế có thể bù đắp, còn tính mạng con người thì không thể chờ đợi”, ông Hữu chia sẻ.

Tàu BĐ-98960-TS tiếp cận, cứu nạn các thuyền viên tàu câu mực trôi dạt trên biển. Clip: NVCC
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