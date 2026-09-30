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Thời sự

40 học sinh đối thoại với đại biểu HĐND xã Kon Chiêng

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 29-9, Thường trực HĐND xã Kon Chiêng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em năm 2026.

Tại buổi đối thoại, các em đã nêu nhiều ý kiến, câu hỏi liên quan đến an ninh, an toàn trường học; phòng tránh tai nạn thương tích; nhu cầu sân chơi, khu vui chơi phù hợp; tình trạng một số đoạn đường trên địa bàn bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

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Các đại biểu trả lời những kiến nghị của học sinh tại buổi đối thoại. Ảnh: P.N

Bên cạnh đó, học sinh cũng quan tâm đến việc hỗ trợ sách giáo khoa cho những em có hoàn cảnh khó khăn; các chính sách hỗ trợ học tập; tư vấn hướng nghiệp, học nghề đối với học sinh không có điều kiện tiếp tục học lên.

Các ý kiến, kiến nghị của trẻ em được đại biểu HĐND xã, lãnh đạo UBND xã và đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp theo từng lĩnh vực. Những nội dung cần tiếp tục xem xét được tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

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Thường trực HĐND xã trao quà cho các em học sinh tham dự buổi đối thoại. Ảnh: P.N

Dịp này, Thường trực HĐND xã Kon Chiêng đã trao 40 suất quà cho các em tham dự buổi đối thoại.

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