Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

(GLO)- Chiều 28-9, tại TP. Sydney, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của tỉnh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; bà Charishma Kaliyanda - Nghị sĩ Hạ viện bang New South Wales (Australia); Tiến sĩ Frank Alafaci - Chủ tịch Hiệp hội Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Australia, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp Gia Lai và Australia.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tại Australia năm 2026. Ảnh: Ngọc Luận

Trao đổi với các đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp Australia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đang tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Gia Lai mong muốn cụ thể hóa mối quan hệ này bằng những chương trình hợp tác thiết thực giữa chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo.

Với không gian phát triển rộng hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, kết nối từ cao nguyên đến duyên hải và Biển Đông; Gia Lai có điều kiện hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến logistics và thị trường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Luận

Tỉnh định hướng thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, logistics, du lịch và các lĩnh vực công nghệ mới.

Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm 2026, Gia Lai xuất khẩu sang Australia trên 30,5 triệu USD. Hiện Australia có 8 dự án đầu tư tại Gia Lai với tổng vốn đăng ký khoảng 27 triệu USD.

Vì vậy, thời gian tới, tỉnh mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác theo hướng không chỉ thu hút vốn mà còn tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực phát triển sản phẩm và hệ thống phân phối của doanh nghiệp Australia, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Luận

Tại hội nghị, Gia Lai đã giới thiệu 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư từ Australia, gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo; nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; logistics liên vùng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa và phát triển đô thị hiện đại, thông minh.

Tỉnh ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực thực chất, công nghệ phù hợp, tầm nhìn dài hạn và khả năng hình thành chuỗi giá trị tại địa phương.

Qua những thông tin được chia sẻ tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Australia đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai về vùng nguyên liệu, đất đai, không gian phát triển, các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống hạ tầng.

Đây là những điều kiện để doanh nghiệp Australia có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài tại Gia Lai. Đặc biệt là khả năng kết nối giữa thế mạnh về vùng nguyên liệu, sản xuất và chế biến của Gia Lai với công nghệ, kinh nghiệm quản lý, hệ thống phân phối và thị trường của Australia.

Các doanh nghiệp Australia đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp Gia Lai nhiều vấn đề để hợp tác đầu tư, kết nối tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tại Australia đã quan tâm, đồng hành và dành cho Đoàn công tác tỉnh Gia Lai sự đón tiếp thân tình.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia không chỉ giúp các bên hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế của Gia Lai mà quan trọng hơn là mở ra những kết nối cụ thể để chuyển cơ hội thành chương trình hợp tác và các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, Gia Lai chào đón những dự án có công nghệ phù hợp, phương thức quản trị tốt, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo ra giá trị lâu dài tại địa phương, nhất là những lĩnh vực Gia Lai và Australia có thế mạnh bổ sung cho nhau, như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghệ số; cảng biển, kho lạnh và logistics; du lịch biển, cao nguyên, văn hóa và phát triển đô thị xanh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao quà lưu niệm cho đại diện chính quyền bang New South Wales (Australia). Ảnh: Ngọc Luận

Gia Lai cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, hiệu quả hoạt động và những đóng góp thực tế của dự án là thước đo chất lượng hợp tác. Tỉnh cam kết công khai thông tin, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đồng hành với nhà đầu tư từ khảo sát, chuẩn bị đến triển khai dự án; chủ động giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Hội nghị, các cơ quan của tỉnh phải chuyển những nội dung trao đổi thành công việc cụ thể: cung cấp hồ sơ, dữ liệu theo từng lĩnh vực đối tác quan tâm; xác định rõ đầu mối phụ trách, nội dung công việc và thời hạn phản hồi.

Các doanh nghiệp tiếp tục trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, công nghệ, nguồn vốn và khả năng hợp tác với những nội dung có triển vọng, sớm tổ chức khảo sát thực tế tại Gia Lai và xây dựng phương án triển khai.

Doanh nghiệp Gia Lai và Australia ký kết Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác MOU tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026. Ảnh: Ngọc Luận

Dịp này, các doanh nghiệp 2 bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác MOU. Đây là bước kết nối cụ thể, thúc đẩy những chương trình hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Trước đó, sáng 28-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác và kết nối đầu tư giữa Gia Lai với Australia.