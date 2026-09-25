Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa công bố danh sách 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II năm 2026. Tỉnh Gia Lai có bà Phùng Thị Ngọc Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được vinh danh.

32 cán bộ nhận giải thưởng được lựa chọn từ khoảng 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp, gồm 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh và 12 cán bộ cấp cơ sở.

gia-lai-co-1-can-bo-hoi-duoc-trao-giai-thuong-nguyen-thi-dinh-lan-thu-ii-1.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết. Ảnh: ĐVCC

Đây là những cán bộ có nhiều đóng góp trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trong 16 năm công tác Hội, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết đã có nhiều đề xuất gắn hoạt động Hội với bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế như: tham gia đề xuất tổ chức chuỗi sự kiện “Giao lưu Quyền năng phái đẹp”, Lễ phát động “Trồng cây xanh - Phụ nữ vun trồng tương lai”; góp phần xây dựng 213 mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”, 271 đoạn đường phụ nữ nói không với rác thải, 389 “Con đường hoa do phụ nữ chăm xanh, sạch, đẹp”.

Bà cũng có các sáng kiến, giải pháp về “Đại hội xanh”; đưa ra giải pháp “Công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ giai đoạn 2024-2025”; đồng tác giả giải pháp “Đồng hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội LHPN tỉnh”…

Trong quá trình công tác, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2022-2024; nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2025, 2 bằng khen của UBND tỉnh năm 2023, 2025; 4 bằng khen của Hội LHPN tỉnh các năm: 2021, 2022, 2024, 2025.

gia-lai-co-1-can-bo-hoi-duoc-trao-giai-thuong-nguyen-thi-dinh-lan-thu-ii-2.jpg
Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết (thứ 2 từ phải sang) tại Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 do Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức tại phường Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Giải thưởng Nguyễn Thị Định do Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội chuyên trách và lan tỏa các sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác Hội.

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II sẽ diễn ra vào ngày 16-10 tại Thủ đô Hà Nội, trong Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt và tiến độ triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ ở hạ du sông Hà Thanh.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất

Thời sự

(GLO)- Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai, trong đó, phía Đông được xác định là trọng tâm của đợt mưa từ ngày 22-9 đến 25-9. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa chủ động phương án ứng phó.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Tin tức

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 19-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Thời sự

(GLO)- Từ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án đường Ngô Mây nối dài (phường Quy Nhơn Nam) đang được các đơn vị tập trung xử lý theo từng nhóm hồ sơ, từng trường hợp, nhằm sớm hoàn tất bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động tất cả nguồn lực, điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027, không để học sinh thiếu sách học tập; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo trước ngày 22-9.

null