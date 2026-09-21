Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thiếu SGK

(GLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan việc thiếu sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027; đồng thời huy động các nhà xuất bản khác tham gia cung ứng, không phụ thuộc riêng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngày 21-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng SGK, rà soát chương trình, SGK phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan việc thiếu SGK. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, đây là năm đầu tiên triển khai 1 bộ SGK thống nhất trên toàn quốc, yêu cầu đảm bảo đủ SGK đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt.

Tuy nhiên, bước vào năm học mới vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ SGK (đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản SGK, chiếm tỷ lệ khoảng 0,31%). Theo Thủ tướng, đây là vấn đề cấp bách, được xã hội rất quan tâm.

Những hạn chế, bất cập trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối SGK có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Song, Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT và toàn ngành nhìn nhận nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay biện pháp cấp bách chấn chỉnh để cung ứng đủ SGK trong thời gian sớm nhất, không để tái diễn.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng này và hoàn thành trước 25-9.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng không đầy đủ SGK đầu năm học mới. Kết quả kiểm điểm, xử lý phải được báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-10-2026.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Về phương án cung ứng SGK, Thủ tướng nhấn mạnh không được phụ thuộc riêng vào Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT phải huy động các nhà xuất bản, cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng nhu cầu, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng sách.

Việc tổ chức cung ứng SGK cần được rà soát toàn diện, từ khâu xác định nhu cầu, sản xuất, dự trữ đến phát hành và phân phối. Các cơ quan quản lý phải nâng cao chất lượng dự báo, chủ động điều phối sách giữa những địa phương thừa và thiếu, hạn chế tình trạng chậm trễ khi năm học đã bắt đầu.

Về rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, nhất là các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; sớm hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có 1 bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về SGK, trước hết là về bản quyền theo tinh thần bản quyền SGK là của Nhà nước. Khi Nhà nước giữ bản quyền và miễn phí SGK, phải giảm tất cả các khâu trung gian, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước.