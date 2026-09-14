Gia Lai phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe miễn phí đầu năm học

(GLO)- Theo kế hoạch, từ tháng 9 đến hết tháng 10-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai phối hợp cùng ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra sức khỏe cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông lập danh sách học sinh, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh đến cha mẹ học sinh.

UBND các xã, phường chỉ đạo trạm y tế phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học, phối hợp và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học theo quy định.

Đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm học nhằm đánh giá toàn diện thể lực và tình trạng sức khỏe của học sinh, bảo đảm tính chính xác và chất lượng chuyên môn, quy trình kiểm tra được thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn y tế học đường.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Ia Băng) phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí đầu năm học cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Học sinh được kiểm tra chiều cao, cân nặng, tính chỉ số khối cơ thể (BMI), đo huyết áp và nhịp tim để đánh giá sự phát triển thể chất theo lứa tuổi; đánh giá các hệ cơ quan gồm: mắt, tai - mũi - họng; răng - hàm - mặt; cơ - xương - khớp; thần kinh và tâm thần.

Qua đó, giúp phát hiện sớm các bệnh lý học đường phổ biến như: tật khúc xạ (cận thị, loạn thị); cong quẹo cột sống; bệnh răng miệng; các vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần.

Đặc biệt, các y bác sĩ cũng trực tiếp tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và hướng dẫn các biện pháp tự chăm sóc, phòng tránh bệnh tật trong môi trường học đường cho học sinh.

Kết quả khám sức khỏe của từng học sinh được nhân viên y tế tổng hợp, ghi nhận chính xác và liên thông cập nhật lên Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cũng như Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.