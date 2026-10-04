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Lần đầu tiên Việt Nam có 5 chương trình đại học trực tuyến đạt chuẩn châu Âu

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TNO, GD&TĐ)

(GLO)- Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh vừa có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến được kiểm định đạt chuẩn FIBAA của châu Âu. Đây là các chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định của tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục quốc tế này.

Theo thông tin từ Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 5 chương trình đào tạo trình độ đại học theo phương thức trực tuyến được kiểm định FIBAA gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh.

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Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh vừa có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến đạt chuẩn kiểm định FIBAA. Ảnh: M.C/TNO

Kết quả này được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với đào tạo từ xa tại Việt Nam, trong bối cảnh hình thức học trực tuyến ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến đối với người học có nhu cầu vừa học tập vừa làm việc.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là một tổ chức kiểm định uy tín của châu Âu có trụ sở đặt tại Đức, được công nhận rộng rãi trên thế giới bởi tính khắt khe và yêu cầu cao về chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, chất lượng người học…

Việc một chương trình đào tạo trực tuyến được kiểm định quốc tế không chỉ đặt ra yêu cầu đối với nội dung giảng dạy mà còn đòi hỏi cơ sở giáo dục phải bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quá trình tổ chức đào tạo và hỗ trợ người học.

Việc 5 chương trình đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đạt kiểm định FIBAA là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả này cũng đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ người học, hướng đến môi trường giáo dục mở, chất lượng và hội nhập.

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT và có quá trình phát triển lâu dài trong lĩnh vực đào tạo từ xa.

Hiện trường có 22 ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức trực tuyến, thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, quản trị, ngoại ngữ, luật, công nghệ, xây dựng và khoa học xã hội.

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