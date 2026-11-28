(GLO)- Ngày 28-11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) tổ chức "Ngày hội STEM” và đánh giá, lựa chọn dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dự thi cấp tỉnh năm học 2026-2027.

Ngày hội quy tụ 36 dự án khoa học kỹ thuật, 9 đội robot và hơn 50 sản phẩm, mô hình STEM tiêu biểu do học sinh tự thiết kế.

"Ngày hội STEM" tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: Trần Dung

Tại khu trưng bày, các nhóm dự án thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và khả năng ứng dụng sản phẩm trong nghiên cứu và thực tế. Ngày hội trở thành không gian học tập trải nghiệm, giúp học sinh phát triển năng lực sáng tạo và định hướng các ngành nghề liên quan đến STEM.

Ông Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng nhà trường nhận định: Qua các bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh được rèn luyện tư duy khoa học, quy trình thiết kế - thử nghiệm - kiểm chứng, năng lực làm việc nhóm và tinh thần chủ động khám phá. Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật chính là cầu nối đưa tri thức từ lớp học ra thực tiễn đời sống.

Học sinh được rèn luyện tư duy khoa học qua việc thiết kế mô hình STEM. Ảnh: Trần Dung

Bên cạnh việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, nhà trường còn chú trọng xây dựng môi trường học thuật mở để nuôi dưỡng niềm say mê nghiên cứu, thực nghiệm, sáng tạo bền vững, phát huy năng lực, sở trường của học sinh.

Sau ngày hội, những dự án xuất sắc được lựa chọn sẽ tiếp tục hoàn thiện nguyên mẫu và hồ sơ điện tử theo đúng lộ trình với tinh thần chủ động, sáng tạo để tự tin tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2026-2027.