(GLO)- Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang xem xét siết chặt điều kiện cấp phép làm thêm đối với sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là đề xuất không cho phép những người không đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Hàn đi làm thêm, kể cả sinh viên theo học chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc điều chỉnh chính sách quản lý du học sinh nước ngoài, sau khi số lượng sinh viên quốc tế vượt mục tiêu thu hút 300.000 người vào năm 2027, sớm hơn kế hoạch.

Có tình trạng nhiều sinh viên quốc tế ở một số nước chọn du học Hàn Quốc chỉ để... làm thêm. Ảnh: The Korea Times/TTO

Cụ thể, dự thảo đề xuất bỏ quyền làm thêm 10 giờ/tuần hiện dành cho sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu tiếng Hàn. Năng lực tiếng Anh cũng sẽ không còn được tính khi xin phép làm thêm.

Hiện nay, sinh viên mang thị thực D-2 (du học đại học, sau đại học) và D-4 (đào tạo tiếng hoặc một số chương trình đào tạo khác) phải được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp phép trước khi làm thêm. Thời gian làm việc được phép phụ thuộc vào chương trình học, trình độ tiếng Hàn và điều kiện của từng trường.

Đối với sinh viên chương trình cử nhân, yêu cầu tiếng Hàn thông thường là TOPIK cấp 3 đối với năm thứ nhất, năm thứ hai và cấp 4 đối với năm thứ ba, năm thứ tư.

Tuy nhiên, sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Hàn hiện vẫn có thể được xem xét cấp phép làm thêm tối đa 10 giờ mỗi tuần nếu đáp ứng các điều kiện liên quan. Người học chương trình tiếng Hàn thường phải hoàn thành ít nhất 6 tháng học tập mới đủ điều kiện xin phép làm thêm.

Tuy nhiên, đề xuất chưa được chốt chính thức. Bộ Tư pháp đang cân nhắc khoảng thời gian chuyển tiếp từ 2-3 năm trước khi triển khai, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và các cơ sở giáo dục chuẩn bị.

Không chỉ quyền làm thêm, thời gian lưu trú sau tốt nghiệp theo diện visa D-10 (visa tìm việc) cũng có thể được điều chỉnh. Hiện người tốt nghiệp đủ điều kiện có thể lưu trú tại Hàn Quốc tối đa 3 năm để tìm kiếm việc làm. Theo định hướng mới, thời gian lưu trú sẽ được xem xét gắn với năng lực tiếng Hàn và khả năng tìm việc của từng người.

Bộ Tư pháp cũng cân nhắc nới điều kiện chứng minh tài chính đối với người xin visa du học có trình độ tiếng Hàn tốt, đồng thời siết chặt hơn với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI), tính đến ngày 1-4-2026, nước này có 307.464 sinh viên quốc tế đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, lần đầu vượt mốc 300.000 người và sớm hơn mục tiêu đề ra cho năm 2027.

Nếu tính thêm khoảng 30.000 người nước ngoài đã tốt nghiệp đang tìm kiếm việc làm tại Hàn Quốc, tổng số người thuộc 2 nhóm này tiến gần 340.000 người.