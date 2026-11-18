(GLO)- Chiều 18-11, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Vân Canh.

Theo đó, mỗi suất học bổng là 500 nghìn đồng, với tổng kinh phí 25 triệu đồng do Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai tài trợ.

Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Vân Canh. Ảnh: Hồ Điểm

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch trao 100 suất học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Vân Canh và phường Diên Hồng với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Văn Thọ trao học bổng cho học sinh cấp tiểu học. Ảnh: Hồ Điểm

Dịp này, UBND xã Vân Canh tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) nhằm tri ân, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục địa phương. Đồng thời, tuyên dương 15 nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn xã.