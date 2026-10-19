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Hội đồng họ Lê tỉnh Gia Lai trao học bổng khuyến học, khuyến tài

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Sáng 18-10, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), Hội đồng họ Lê tỉnh Gia Lai tổ chức lễ vinh danh gia đình hiếu học, trao giải thưởng Lê Quý Đôn cho học sinh đạt giải cấp quốc gia và học bổng khuyến học, khuyến tài.

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Hội đồng họ Lê tỉnh Gia Lai trao bằng vinh danh cho gia đình hiếu học. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi lễ, Hội đồng họ Lê tỉnh Gia Lai đã khen thưởng và trao bằng vinh danh cho 16 gia đình hiếu học; trao giải thưởng Lê Quý Đôn cho 16 học sinh là con cháu họ Lê đạt các giải thưởng cấp quốc gia.

Hội cũng trao 12 suất học bổng cho con cháu họ Lê vượt khó đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Tổng giá trị giải thưởng Lê Quý Đôn và học bổng vượt khó lên tới 87 triệu đồng.

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Hội đồng họ Lê tỉnh Gia Lai trao giải thưởng Lê Quý Đôn cho học sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Lê Thị Điển nhấn mạnh: Gia Lai xây dựng xã hội học tập trên cơ sở nòng cốt, bao gồm công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, tổ chức học tập...

Việc vinh danh gia đình học tập và trao học bổng khuyến học, khuyến tài nhằm mục đích động viên, khích lệ tinh thần hiếu học; tạo động lực về sự học cho con cháu, gia đình, dòng họ. Đây là nhân tố quan trọng, cốt lõi để chung sức xây dựng quốc gia hưng thịnh, hùng cường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

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