(GLO)- Ngay đầu năm học 2026-2027, ít nhất 6 học sinh Việt Nam đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, thuộc nhóm 1% thí sinh có kết quả cao nhất thế giới. Trong đó, Gia Lai có 1 học sinh góp mặt trong thành tích này.

Học kỳ I năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Việt Nam ghi nhận thành tích đáng chú ý khi có ít nhất 6 học sinh đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 trong kỳ thi SAT - bài thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong tuyển sinh.

3 học sinh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ đạt mức điểm SAT tuyệt đối. Từ trái sang: Phạm Thu Uyên, Phạm Hải Đăng và Phạm Thị Thảo Nguyên. Ảnh: VNN

Trong số những học sinh vừa được ghi nhận, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) có 3 gương mặt xuất sắc, gồm: Phạm Hải Đăng - học sinh lớp 12A3 chuyên Anh; Phạm Thu Uyên - học sinh lớp 12A9 chuyên Anh và Phạm Thị Thảo Nguyên - học sinh lớp 12D1 chuyên Nhật.

Đáng chú ý, Phạm Hải Đăng đạt trọn vẹn 800/800 điểm ở phần Đọc hiểu và Viết, đồng thời đạt 800/800 điểm phần Toán. Phạm Thu Uyên cũng chinh phục mức điểm tuyệt đối ở cả 2 phần thi. Ngoài thành tích SAT ấn tượng, Thu Uyên còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Trong khi đó, Phạm Thị Thảo Nguyên đạt 1600/1600 điểm trong kỳ thi SAT ngày 7-11. Kết quả của 3 học sinh tiếp tục nối dài thành tích của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ trong các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế.

Cùng tại Hà Nội, Trường THPT Yên Hòa vừa vinh danh Nguyễn Ngọc Minh Anh - học sinh lớp 12D1 khóa 65, với thành tích đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600.

Tại Nghệ An, Nguyễn Mạnh Cường - học sinh lớp 12C6 chuyên Tiếng Nga, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, cũng đạt kết quả tối đa trong kỳ thi SAT. Nam sinh này đồng thời sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và vừa giành giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Nga.

Trong danh sách 6 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối có em Nguyễn Hồng Quân - học sinh lớp 12C3A (chuyên Toán), Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai. Nam sinh đạt thành tích 1600/1600 từ tháng 9-2026, trở thành một trong những học sinh sớm ghi dấu ấn với kết quả tuyệt đối trong năm học mới.

Em Nguyễn Hồng Quân (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) vui mừng khi đạt số điểm tuyệt đối kỳ thi SAT. Ảnh: Hoàng Hoài

Thành tích của Nguyễn Hồng Quân không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình và nhà trường mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong việc bồi dưỡng học sinh có năng lực học tập và khả năng hội nhập quốc tế.