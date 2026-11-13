Gia Lai: Rà soát việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Theo Công văn số 8207/SGDĐT-TCCB về triển khai thực hiện Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc phổ biến các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; việc bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp, xếp lương và các quy định chuyển tiếp. Đồng thời, rà soát hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn để xác định các trường hợp thuộc diện áp dụng.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát hồ sơ, điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên theo Thông tư 93/2026, bảo đảm quyền lợi nhà giáo. Ảnh: Hồ Điểm

Trong đó, rà soát các trường hợp giáo viên được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao trong giai đoạn từ ngày 3-11-2015 đến 20-3-2021 sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức. Đối tượng này bao gồm cả trường hợp được tuyển dụng trước ngày 3-11-2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày này.

Đồng thời, rà soát các trường hợp giáo viên đủ điều kiện bổ nhiệm vào hạng tương ứng nhưng được bổ nhiệm vào hạng thấp hơn liền kề do địa phương hạn chế tỷ lệ cơ cấu hạng trong thời gian từ ngày 20-3-2021 đến trước khi Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực. Việc bổ nhiệm lại đối với nhóm này không phụ thuộc vào cơ cấu hạng; thời điểm bổ nhiệm lại và hưởng lương tương ứng được tính từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm vào hạng thấp hơn trước đây.

Đối với giáo viên đã hoàn thành việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lương theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT trước khi Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, không thực hiện lại, trừ trường hợp áp dụng quy định mới bảo đảm quyền lợi cao hơn về tiền lương hoặc hạng chức danh nghề nghiệp.

Sở GD&ĐT yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, kết quả rà soát; lập danh sách, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp và xếp lương. Quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo.