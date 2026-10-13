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Gia Lai thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2026

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2026 đối với các hạng I, II và III.

Theo đó, viên chức trúng tuyển đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của từng chức danh nghề nghiệp và nằm trong chỉ tiêu xét thăng hạng được phân bổ.

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Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2026 đối với các hạng I, II và III. Ảnh: Hồ Điểm

Trường hợp số viên chức dự xét nhiều hơn chỉ tiêu được phê duyệt, việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận; viên chức nữ; người dân tộc thiểu số; người nhiều tuổi hơn và người có thời gian công tác dài hơn.

Các trường hợp không trúng tuyển gồm: Không có chỉ tiêu được phê duyệt; chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc hồ sơ, minh chứng chưa đầy đủ; có tổng số lượng thành tích xét ưu tiên thấp hơn người trúng tuyển.

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các xã, phường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc rà soát, cập nhật thông tin viên chức dự xét thăng hạng, tên cơ sở giáo dục sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời tổng hợp các kiến nghị liên quan đến kết quả xét thăng hạng, gửi về Sở trước ngày 23-10-2026.

Sau thời hạn trên, Sở GD&ĐT không xem xét, giải quyết các kiến nghị, phản ánh; đồng thời không giải quyết các trường hợp bổ sung hồ sơ, minh chứng, tài liệu xét thăng hạng.

Xem kết quả xét thăng hạng được Sở GD&ĐT công bố TẠI ĐÂY.

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