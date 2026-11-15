Bộ GD&ĐT công bố tài liệu miễn phí giúp giáo viên làm chủ công nghệ AI

(GLO)- Ngày 14-11, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam chính thức phát hành trực tuyến, miễn phí cuốn Sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

Thông tin được công bố tại chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý giáo dục năm 2026 dành cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Chuyên gia hướng dẫn thầy cô ứng dụng AI trong việc soạn slide bài giảng. Ảnh: Ngọc Long/TNO

Chương trình do 2 đơn vị phối hợp tổ chức, thu hút khoảng 150 nhà giáo tham dự trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và hơn 1.000 giáo viên theo dõi trực tuyến.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cuốn sổ tay được xây dựng nhằm hỗ trợ đội ngũ nhà giáo tiếp cận, khai thác hiệu quả các công cụ AI trong hoạt động chuyên môn, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.

Tài liệu gồm 6 chương, tập trung vào những nội dung thiết thực, có khả năng áp dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày của giáo viên.

Cụ thể, sổ tay hướng dẫn cách viết câu lệnh (prompt) để khai thác AI hiệu quả; sử dụng AI trong xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động giảng dạy; hỗ trợ kiểm tra, đánh giá người học; phát triển học liệu số và ứng dụng AI trong quản lý học tập.

Bên cạnh các kỹ năng thực hành, tài liệu còn đề cập việc phát triển chuyên môn, nâng cao năng lực của nhà giáo trong thời đại AI, nhận diện những giới hạn, rủi ro và các vấn đề cần lưu ý về đạo đức khi sử dụng công nghệ này.

Cuốn sổ tay được phát hành trực tuyến và hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện để giáo viên trên cả nước tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn.

Đây được xem là tài liệu tham khảo thiết thực trong quá trình chuyển đổi số giáo dục, góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm, hiệu quả và bảo đảm liêm chính học thuật.