Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bộ GD&ĐT công bố tài liệu miễn phí giúp giáo viên làm chủ công nghệ AI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, Hà Nội mới)

(GLO)- Ngày 14-11, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam chính thức phát hành trực tuyến, miễn phí cuốn Sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

Thông tin được công bố tại chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý giáo dục năm 2026 dành cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

giao-vien-ca-nuoc-don-tin-vui-mien-phi-so-tay-huong-dan-su-dung-ai-tu-bo-gddt.jpg
Chuyên gia hướng dẫn thầy cô ứng dụng AI trong việc soạn slide bài giảng. Ảnh: Ngọc Long/TNO

Chương trình do 2 đơn vị phối hợp tổ chức, thu hút khoảng 150 nhà giáo tham dự trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và hơn 1.000 giáo viên theo dõi trực tuyến.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cuốn sổ tay được xây dựng nhằm hỗ trợ đội ngũ nhà giáo tiếp cận, khai thác hiệu quả các công cụ AI trong hoạt động chuyên môn, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.

Tài liệu gồm 6 chương, tập trung vào những nội dung thiết thực, có khả năng áp dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày của giáo viên.

Cụ thể, sổ tay hướng dẫn cách viết câu lệnh (prompt) để khai thác AI hiệu quả; sử dụng AI trong xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động giảng dạy; hỗ trợ kiểm tra, đánh giá người học; phát triển học liệu số và ứng dụng AI trong quản lý học tập.

Bên cạnh các kỹ năng thực hành, tài liệu còn đề cập việc phát triển chuyên môn, nâng cao năng lực của nhà giáo trong thời đại AI, nhận diện những giới hạn, rủi ro và các vấn đề cần lưu ý về đạo đức khi sử dụng công nghệ này.

Cuốn sổ tay được phát hành trực tuyến và hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện để giáo viên trên cả nước tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn.

Đây được xem là tài liệu tham khảo thiết thực trong quá trình chuyển đổi số giáo dục, góp phần nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm, hiệu quả và bảo đảm liêm chính học thuật.

Sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục phát hành trực tuyến và có thể truy cập miễn phí TẠI ĐÂY.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Gia Lai tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-11, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổ chức VVOB tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non về quan sát trẻ theo quá trình trong cải thiện thực hành giáo dục” (dự án TALK) giai đoạn 2022-2026.

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Tin tức

(GLO)- Ngày 5-11, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh cùng cán bộ, giáo viên một số trường học về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục.

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các ngành và cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đáp ứng yêu cầu của Đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thành ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) trước ngày 4-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giáo dục đại học.

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Hơn 500 giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Giáo dục

(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống ma túy trong cơ sở giáo dục năm 2026 cho hơn 500 giáo viên đến từ các trường phía Tây tỉnh.

null