(GLO)- Sáng 25-11, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Hội giảng năm nay có sự tham gia của 45 nhà giáo đến từ 16 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 6 trường cao đẳng và 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Quang cảnh lễ khai mạc hội giảng. Ảnh: Trần Dung

Hội giảng năm nay có nhiều đổi mới trong tổ chức và đánh giá. Ban Tổ chức thành lập 6 tiểu ban giám khảo theo nhóm ngành, nghề, hoạt động độc lập, phù hợp với đặc thù chuyên môn.

Hội đồng Giám khảo thực hiện đánh giá khách quan, công tâm, tôn trọng đặc thù từng ngành, nghề và trình độ đào tạo; đồng thời góp ý thực chất để nhà giáo tiếp tục hoàn thiện chuyên môn. Nội dung đánh giá cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác thiết bị và công nghệ hiện đại trong giảng dạy.

Hội giảng đặt ra yêu cầu các nhà giáo phát huy năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và tinh thần sáng tạo; mỗi bài giảng cần gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng công nghệ phù hợp và lấy hiệu quả tiếp thu của người học làm thước đo.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Văn Phụng phát biểu khai mạc hội giảng. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Văn Phụng cho biết: Hội giảng tạo diễn đàn để nhà giáo trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Ngành Giáo dục hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ, thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt. Kết quả hội giảng cũng là cơ sở lựa chọn những nhà giáo tiêu biểu tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Theo ông Phụng, yêu cầu đối với giáo dục nghề nghiệp hiện nay không chỉ đào tạo đủ số lượng lao động mà quan trọng hơn là hình thành nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, khả năng thích ứng với công nghệ mới và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Vì vậy, đổi mới giáo dục nghề nghiệp phải bắt đầu từ đổi mới người thầy, từng bài giảng và cách tổ chức hoạt động học tập của người học.

Hội giảng yêu cầu các nhà giáo phát huy năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và tinh thần sáng tạo. Ảnh: Trần Dung

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hội giảng được xem là dịp đánh giá năng lực đội ngũ, phát hiện và nhân rộng những điển hình, phương pháp giảng dạy hiệu quả. Những sáng kiến, cách làm từ hội giảng cần tiếp tục được vận dụng vào hoạt động đào tạo thường xuyên.

Hội giảng diễn ra từ ngày 25 đến 27-11. Lễ tổng kết và bế mạc sẽ được tổ chức vào ngày 29-11.