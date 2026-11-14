Trường ĐH Quang Trung công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và chào đón học viên nhân tài lượng tử

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có ông Denis Fourmeau - Tùy viên hợp tác khoa học đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị, chuyên gia khoa học và đối tác trong nước, quốc tế.

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: Nhật Vũ

Tại buổi lễ, Trường Đại học Quang Trung đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) giữ chức Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Trần Thanh Sơn nhấn mạnh định hướng đổi mới hoạt động tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; từng bước xây dựng môi trường giáo dục Đại học Quang Trung gắn với đổi mới sáng tạo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của sự kiện là việc chào đón 14 học viên tham gia Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung. Chương trình được triển khai bởi Trường Đại học Quang Trung, Công ty Quanova cùng các đối tác công nghệ quốc tế, trong đó có Quandela (Pháp), với sự đồng hành chiến lược của Nam A Bank và kết nối với các mạng lưới nghiên cứu lượng tử toàn cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 9 từ phải sang) tặng quà cho 14 học viên Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung. Ảnh: Nhật Vũ

Các học viên sẽ tham gia chương trình đào tạo kéo dài 1 năm tại Trường Đại học Quang Trung, kết hợp giữa đào tạo học thuật, nghiên cứu khoa học, thực hành công nghệ và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo. Học viên còn có cơ hội tham gia các chuyến học tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, mở rộng kết nối với cộng đồng khoa học toàn cầu.

Chương trình không chỉ trang bị kiến thức lý thuyết mà còn hướng đến khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn. Học viên được định hướng phát triển tư duy liên ngành, tham gia cố vấn chuyên môn, thực hành tại doanh nghiệp, nghiên cứu các bài toán thực tế và phát triển dự án khởi nghiệp công nghệ.

Đặc biệt, chương trình mở ra phương thức liên kết hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và ngân hàng. Trong đó, phòng thí nghiệm tại các trường được chia sẻ sử dụng chung để học viên tiếp cận được hạ tầng nghiên cứu tốt nhất.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nhật Vũ

Đại diện Nam A Bank cho biết: Thông qua việc đồng hành cùng Chương trình phát triển nhân tài lượng tử, đơn vị mong muốn góp phần kiến tạo môi trường để những tài năng trẻ được tiếp cận tri thức tiên tiến, phát huy năng lực nghiên cứu và từng bước đưa các thành tựu khoa học vào thực tiễn.

Đây cũng là cam kết dài hạn của Nam A Bank trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghệ mới, hướng đến tương lai bền vững và tự chủ công nghệ.

Việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng nhằm cụ thể hóa định hướng của tỉnh Gia Lai trong Năm Lượng tử 2026, đó là không dừng lại ở 1 chuỗi sự kiện, mà từng bước đặt nền móng cho 1 hệ sinh thái công nghệ lượng tử bền vững, trong đó con người là yếu tố trung tâm và lâu dài nhất.



Đồng thời, hướng đến mục tiêu tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân sự nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Vũ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chúc mừng Tiến sĩ Trần Thanh Sơn được Hội đồng trường tín nhiệm giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung.

Đồng thời kỳ vọng Tiến sĩ Trần Thanh Sơn phát huy kinh nghiệm gần 25 năm trong lĩnh vực giáo dục đại học và quá trình tham gia điều hành hoạt động của ICISE; quy tụ đội ngũ giảng viên, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, phát huy các kết nối khoa học quốc tế và hệ sinh thái doanh nghiệp để tạo ra những chương trình đào tạo, nghiên cứu, thực tập và việc làm có kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Trường Đại học Quang Trung kiên trì triết lý phụng sự và trách nhiệm, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng thực chất làm thước đo; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, cần gắn đào tạo với ứng dụng khoa học công nghệ, doanh nghiệp và nhu cầu xã hội, bảo đảm sinh viên sau tốt nghiệp có năng lực làm việc và thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Đối với Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công nghệ lượng tử có tiềm năng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực tính toán, truyền thông, đo lường và nhiều lĩnh vực khác.

Vì vậy, muốn nắm bắt cơ hội từ lĩnh vực công nghệ tiên phong này, trước hết phải chuẩn bị nguồn nhân lực, khơi dậy niềm say mê khoa học, trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm.

Tỉnh kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động đào tạo, truyền đạt kiến thức mà còn mở ra cơ hội để học viên tiếp cận tư duy nghiên cứu hiện đại, kết nối với các nhà khoa học và mạng lưới học thuật quốc tế, từng bước hình thành lực lượng nhân lực có khả năng nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ công nghệ mới trong tương lai.

Kết quả cần được thể hiện bằng những chương trình đào tạo có chiều sâu, cơ hội nghiên cứu cho người trẻ và các mối quan hệ hợp tác bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các học viên tham gia Chương trình phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung. Ảnh: Nhật Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện trong phạm vi thẩm quyền để các cơ sở giáo dục đại học tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đối tác trong, ngoài nước.

Qua đó, cùng Trường Đại học Quang Trung và các cơ sở đào tạo khác đóng góp thiết thực vào phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

