Khởi động Chương trình phát triển nhân tài lượng tử

(GLO)- Ngày hội thông tin thuộc Chương trình phát triển nhân tài lượng tử vừa được tổ chức vào ngày 13-10. Sự kiện đánh dấu bước chuyển của Năm Lượng tử Gia Lai 2026 từ hoạt động phổ biến khoa học và trải nghiệm công nghệ sang giai đoạn phát triển nhân tài chuyên sâu.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026 (hợp phần Giáo dục) do Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Công ty Quanova và Trường Đại học Quang Trung phối hợp tổ chức.

Chương trình hướng đến mục tiêu tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân sự nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

3 mục tiêu cốt lõi

Chương trình phát triển nhân tài lượng tử được xây dựng trên 3 mục tiêu cốt lõi gồm: tạo ra sản phẩm thật từ thực hành; tạo ra nhà đổi mới sáng tạo - những người có khả năng biến tri thức lượng tử thành giải pháp; kết nối các tổ chức, dùng chung phòng thí nghiệm.

Ứng viên trình bày trước Hội đồng giám khảo. Ảnh: Nam A Bank

Ngày hội thông tin của Chương trình thu hút nhiều ứng viên chất lượng cao như cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư trong các lĩnh vực Toán tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Vật lý lý thuyết và Khoa học máy tính từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

Nhiều ứng viên thể hiện tư duy nghiên cứu độc lập, khả năng tự học và tinh thần sẵn sàng giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, gắn tri thức khoa học với các bài toán thực tiễn.

Tại chương trình, học viên không chỉ học lý thuyết mà trực tiếp bắt tay vào các bài toán xã hội và kỹ thuật có thật, đi trọn chu trình từ xác định vấn đề đến sản phẩm mẫu được thử nghiệm với người dùng và đối tác thực tế.

Chương trình cũng hướng tới nhà đổi mới sáng tạo, những người có khả năng biến tri thức lượng tử thành giải pháp, thành doanh nghiệp, thành giá trị cho xã hội - thế hệ nhà sáng tạo (innovator) dẫn dắt hệ sinh thái lượng tử Việt Nam trong tương lai.

Cùng với đó, chương trình mở ra phương thức liên kết hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và ngân hàng. Trong đó, phòng thí nghiệm tại các trường được chia sẻ sử dụng chung, để học viên tiếp cận được hạ tầng nghiên cứu tốt nhất. Đây cũng là nền móng cho một mô hình hợp tác mở, bền vững của hệ sinh thái lượng tử tại Gia Lai và khu vực.

Các ứng viên tham gia Chương trình phát triển nhân tài lượng tử. Ảnh: Nam A Bank

Chương trình phát triển nhân tài lượng tử được thiết kế như một hành trình cá nhân hóa, kết hợp bồi dưỡng kỹ thuật chuyên sâu với thực hành đổi mới sáng tạo, với 6 trụ cột gắn kết gồm: cố vấn cá nhân (Individual Mentorship); xưởng Sáng tạo (Innovator Studio); đào sâu kỹ thuật (Technical Immersion); dự án tác động xã hội (Social Impact Project); đường băng thực chiến (Embedding Runway); tháng cất cánh (Liftoff).

Tuyển chọn nhân sự nòng cốt cho hệ sinh thái công nghệ lượng tử

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank - nhấn mạnh: Công nghệ có thể xử lý dữ liệu nhưng chỉ con người mới tạo ra niềm tin. Công nghệ có thể đưa ra hàng nghìn phương án, nhưng chỉ con người mới chọn điều đúng đắn nhất. Chúng tôi lựa chọn con đường phát triển công nghệ với tinh thần "đi nhanh bằng công nghệ, đi xa bằng con người".

Việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lần này tiếp tục cụ thể hóa định hướng của tỉnh Gia Lai. Năm Lượng tử không dừng lại ở một chuỗi sự kiện, mà là nền móng cho một hệ sinh thái công nghệ lượng tử bền vững, trong đó con người là yếu tố trung tâm và lâu dài nhất.

Ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung (Quantum Experience Center) tại Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: Trần Dung

Chương trình phát triển nhân tài lượng tử được thiết kế nhằm tuyển chọn 11 nhân sự nòng cốt xuất sắc nhất tham gia khóa bồi dưỡng chuyên sâu kéo dài 9 tháng về công nghệ lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung.

Trong suốt thời gian này, các ứng viên được trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn chuyên môn bởi đội ngũ giáo sư, chuyên gia quốc tế hàng đầu về khoa học lượng tử, đồng thời có cơ hội tham gia các chuyến học tập, nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài.

Sau khi hoàn thành chương trình, các nhân sự này sẽ tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ ứng dụng thực tế, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái lượng tử tại Gia Lai nói riêng và nền khoa học, công nghệ Việt Nam nói chung.

Chương trình phát triển nhân tài lượng tử là bước đi tiếp theo, nối liền các hoạt động đã triển khai trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Trước đó, Nam A Bank đã phối hợp cùng Viện Lượng tử Mở (OQI), Trường Đại học Quang Trung và Công ty Quanova ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung (Quantum Experience Center); đưa công nghệ lượng tử đến gần học sinh, sinh viên và công chúng.

Chương trình phát triển nhân tài lượng tử là bước đi nối liền các hoạt động đã triển khai trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ảnh: Trần Dung

Hợp phần Giáo dục của Năm Lượng tử Gia Lai 2026 được xây dựng theo 3 tầng gắn kết: Trung tâm Giải mã Lượng tử để phổ biến kiến thức và truyền cảm hứng; Chương trình Phát triển nhân tài lượng tử để bồi dưỡng chuyên sâu đội ngũ nòng cốt và Trung tâm Tính toán Lượng tử và AI tại Trường Đại học Quang Trung - nơi dự kiến đặt máy tính lượng tử quang tử đầu tiên tại Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa Quandela (Pháp) và Quanova.