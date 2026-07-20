Khai mạc Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 20-7, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức khai mạc Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai.

Tham dự khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Trường

Trường học diễn ra từ ngày 20 đến 24-7. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình "Năm Lượng tử Gia Lai 2026" nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lượng tử và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Trường học có sự tham gia của khoảng 30 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ đến từ 12 quốc gia, gồm: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Tham gia trường học, các đại biểu được truyền đạt những chuyên đề như: Bosonization và phương pháp quỹ đạo phù hợp; Vật lý của anyon; Anyon phi Abel trong trạng thái Hall lượng tử phân số Abel; phương pháp số nâng cao cho hệ tương quan mạnh; chất cách điện Chern phân số; các pha tô pô trong vật liệu xoắn; hiệu ứng Hall lượng tử phân số...

Các đại biểu tham dự Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai. Ảnh: Nhật Trường

Trường học hướng đến mục tiêu trang bị cho học viên nền tảng lý thuyết vững chắc, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới nhất, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh.

Chương trình khuyến khích học viên phát triển tư duy nghiên cứu độc lập, nâng cao năng lực nghiên cứu và xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế lâu dài.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng, trong lịch sử phát triển của khoa học, nhiều khám phá làm thay đổi thế giới đã được khởi nguồn từ những cuộc gặp gỡ học thuật, những cuộc trao đổi cởi mở và sự cộng tác vượt qua mọi khoảng cách về địa lý.

Vì vậy, giá trị lớn nhất của 1 trường học khoa học không chỉ nằm ở những bài giảng chuyên sâu mà còn ở khả năng kết nối những con người cùng chung khát vọng khám phá, nuôi dưỡng các ý tưởng mới và hình thành những hướng hợp tác lâu dài.

Quang cảnh Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai. Ảnh: Nhật Trường

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc lựa chọn vật liệu tô pô lượng tử làm chủ đề của Trường học năm nay cho thấy tầm nhìn hướng tới một trong những lĩnh vực nghiên cứu tiên phong của khoa học hiện đại.

Kết quả nghiên cứu cơ bản hôm nay có thể sẽ trở thành nền tảng cho các công nghệ của ngày mai, từ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử đến các hệ vật liệu và thiết bị thông minh. Đầu tư cho khoa học cơ bản vì thế cũng chính là đầu tư cho tương lai phát triển của mỗi quốc gia.

Gia Lai luôn trân trọng những giá trị mà khoa học mang lại, coi hợp tác quốc tế là động lực quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lan tỏa tinh thần nghiên cứu tới thế hệ trẻ. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác khoa học có chất lượng ngày càng được tổ chức hiệu quả.

GS. Trần Thanh Vân phát biểu tại Trường học. Ảnh: Nhật Trường

GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Chính phủ xác định khoa học lượng tử là một trong những ưu tiên chiến lược của quốc gia và quyết định hỗ trợ phát triển Trung tâm Khoa học Lượng tử tại ICISE - 1 trong 10 sáng kiến khoa học chiến lược của đất nước.

Với ICISE, Trường học này được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế năng động, kết nối Việt Nam với thế giới, đặc biệt là với các nhà khoa học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

GS. Trần Thanh Vân mong muốn sẽ xây dựng ICISE trở thành 1 "Maison des Rencontres"- ngôi nhà của những cuộc gặp gỡ - nơi các nhà khoa học trẻ có cơ hội gặp gỡ những nhà khoa học hàng đầu, trao đổi ý tưởng, học hỏi những phương pháp nghiên cứu mới và cùng nhau mở rộng những chân trời tri thức.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nhật trường

Trong khuôn khổ Trường học, ICISE sẽ tổ chức buổi nói chuyện khoa học đại chúng của GS. Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Hoa Kỳ) - Huy chương Dirac năm 2018 vào chiều 23-7. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại ICISE và phát trực tuyến trên các nền tảng Facebook và YouTube.