Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn diễn ra từ ngày 27 đến 28-7

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện quốc tế về công nghệ lượng tử (thuộc Năm Lượng tử Gia Lai 2026), Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27 đến 28-7.

Không gian Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) bao gồm 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu; góp phần kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường đại học, học sinh, sinh viên và công chúng.

Triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27 đến 28-7. Ảnh: T.D

Triển lãm quy tụ nhiều công ty công nghệ tiên phong trong 3 lĩnh vực chiến lược lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, cùng nhiều tên tuổi hàng đầu khác đến từ trong nước và quốc tế. Tại các gian trưng bày, các doanh nghiệp đã giới thiệu trực tiếp những sản phẩm, giải pháp và công nghệ lõi đang định hình tương lai của nền kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao.

Đây là cơ hội để khách tham quan, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư trong khu vực được tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị, mẫu sản phẩm và bản trình diễn công nghệ (demo) từ những đơn vị đang dẫn đầu thị trường toàn cầu.

Triển lãm quy tụ nhiều công ty công nghệ tiên phong trong 3 lĩnh vực chiến lược lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn. Ảnh: T.D

Tại đây, khách tham quan có thể đối thoại trực tiếp với các kỹ sư, chuyên gia phát triển sản phẩm; đồng thời khám phá cơ hội nghề nghiệp, hợp tác nghiên cứu và đầu tư trong các ngành công nghệ chiến lược.