33 thí sinh đầu tiên đã có mặt tại Gia Lai

Tại Ga Diêu Trì, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã đón 33 thí sinh đầu tiên thuộc các đội trong nước và quốc tế về tham gia cuộc thi, gồm: Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia.
Dù vừa trải qua hành trình dài, các thí sinh vẫn giữ tinh thần hồ hởi, phấn khởi, háo hức được gặp gỡ các đội thi quốc tế, trải nghiệm văn hóa địa phương và chờ đợi những ngày tranh tài sôi nổi tại vòng chung kết cuộc thi.
Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-7, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) cùng Viện Lượng tử mở (Open Quantum Institute-OQI/CERN) tổ chức.
Sự kiện quy tụ 26 đội thi xuất sắc nhất, gần 100 thí sinh cùng khoảng 50 chuyên gia, cố vấn quốc tế, hứa hẹn trở thành diễn đàn kết nối, trao đổi tri thức và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.
Được biết, sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hút của cuộc thi đối với cộng đồng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ lượng tử trên thế giới.