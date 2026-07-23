33 thí sinh đầu tiên đã có mặt tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-7, 33 thí sinh đầu tiên tham dự cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026) đã có mặt tại Gia Lai, sẵn sàng bước vào vòng chung kết quy tụ các tài năng công nghệ lượng tử đến từ nhiều quốc gia.

Tại Ga Diêu Trì, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã đón 33 thí sinh đầu tiên thuộc các đội trong nước và quốc tế về tham gia cuộc thi, gồm: Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia.

Các thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi đã có mặt tại Gia Lai vào sáng ngày 23-7. Ảnh: Thanh Sáng

Dù vừa trải qua hành trình dài, các thí sinh vẫn giữ tinh thần hồ hởi, phấn khởi, háo hức được gặp gỡ các đội thi quốc tế, trải nghiệm văn hóa địa phương và chờ đợi những ngày tranh tài sôi nổi tại vòng chung kết cuộc thi.

Các thí sinh nhanh chóng bắt chuyện, làm quen với nhau. Ảnh: Thanh Sáng

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-7, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) cùng Viện Lượng tử mở (Open Quantum Institute-OQI/CERN) tổ chức.

Sự kiện quy tụ 26 đội thi xuất sắc nhất, gần 100 thí sinh cùng khoảng 50 chuyên gia, cố vấn quốc tế, hứa hẹn trở thành diễn đàn kết nối, trao đổi tri thức và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Các thí sinh lên xe về khách sạn nghỉ ngơi sau hành trình di chuyển khá dài. Ảnh: Thanh Sáng