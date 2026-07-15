Khai mạc Trường học Việt Nam về Neutrino lần thứ 10 tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-7, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã khai mạc Trường học Việt Nam về Neutrino lần thứ 10 (VSON10).

Trường học có sự tham dự của hơn 40 nhà khoa học, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên đến từ 7 quốc gia gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Ý, Vương quốc Anh, Nga, Ấn Độ và Malaysia.

VSON trở thành chương trình đào tạo chuyên sâu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Vật lý neutrino. Ảnh: An Nhiên

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Vật lý neutrino, các thí nghiệm quốc tế như: Super-Kamiokande, T2K và Hyper-Kamiokande; đồng thời, tham gia thực hành mô phỏng tương tác neutrino, phân tích dữ liệu máy dò và tiếp cận các công nghệ hiện đại trong nghiên cứu Vật lý hạt.

Được tổ chức thường niên từ năm 2017, VSON trở thành chương trình đào tạo chuyên sâu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực vật lý neutrino, góp phần kết nối cộng đồng nghiên cứu trong nước với các trung tâm khoa học quốc tế và đào tạo thế hệ các nhà khoa học trẻ.

Sau 10 năm phát triển, VSON góp phần hình thành cộng đồng nghiên cứu Vật lý neutrino tại Việt Nam và trở thành cầu nối để nhiều học viên tiếp tục theo học, nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu uy tín trên thế giới.

Đóng góp quan trọng cho sự phát triển này là nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), ICISE.

Đây là nhóm nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên và hiện là duy nhất của Việt Nam tham gia các thí nghiệm quốc tế T2K và Super-Kamiokande tại Nhật Bản.

Trường học có sự tham dự của hơn 40 nhà khoa học, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên đến từ 7 quốc gia trên thế giới. Ảnh: An Nhiên

Nhân dịp VSON10 diễn ra, cộng đồng Vật lý neutrino thế giới cũng đón nhận một dấu mốc quan trọng khi Thí nghiệm Super-Kamiokande lần đầu tiên ghi nhận bằng chứng về Nền neutrino siêu tân tinh khuếch tán (DSNB) với độ tin cậy 99,5%; mở ra triển vọng mới trong nghiên cứu lịch sử hình thành sao và sự tiến hóa của vũ trụ.

Hiện nay, IFIRSE thuộc ICISE là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á tham gia chính thức Thí nghiệm Super-Kamiokande, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng nghiên cứu Vật lý.