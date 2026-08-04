Tỉnh Gia Lai hiện có 1.283 cơ sở giáo dục công lập, gồm: 379 trường mầm non; 405 trường tiểu học; 298 trường THCS; 82 trường tiểu học và THCS; 102 trường có cấp học cao nhất là THPT (trong đó có 3 trường THPT chuyên, 7 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT); 1 Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn; 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX; 1 trung tâm GDTX.

Gia Lai giảm 568 trường mầm non và phổ thông công lập sau sắp xếp. Ảnh: T.D

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, số lượng trường sẽ giảm từ 1.267 xuống còn 699 trường (giảm 568 trường, tương đương 44,83%). Trong đó, tỷ lệ giảm đầu mối tại 61 xã, phường vùng thuận lợi đạt 51,15%; tại 74 xã, phường còn lại đạt 37,17%.

Đặc biệt, xã Cửu An là địa phương giảm nhiều đầu mối nhất (7 trong tổng số 10 trường); xã Ia Khươl giảm ít nhất (với 1 trong tổng số 9 trường).

Gia Lai vẫn giữ ổn định 1 trung tâm GDTX và 15 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự kiến sau khi điều chỉnh, toàn tỉnh giảm 1.293 lớp học, gồm: 554 lớp tiểu học, 580 lớp THCS và 159 lớp THPT, tương ứng giảm 2.066 chỉ tiêu biên chế giáo viên.

Sau khi điều chỉnh, toàn tỉnh giảm 1.293 lớp học. Ảnh: T.D

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, điều chỉnh quy mô lớp học phù hợp điều kiện thực tế. Trước mắt, ưu tiên thực hiện tại 61 xã, phường vùng thuận lợi và những trường có đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng học, trang thiết bị.

Về tổ chức bộ máy, UBND tỉnh yêu cầu, mỗi trường sau sắp xếp bố trí hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng tại trường chính. Việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đồng thời, căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công tác và khả năng quản trị phù hợp với quy mô cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đối với đội ngũ giáo viên, tỉnh chủ trương cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học. Giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được phân công giảng dạy tại trường chính hoặc các phân hiệu để bảo đảm đủ số tiết theo quy định.

Nhân viên thư viện, thiết bị, y tế tiếp tục được bố trí tại trường chính và các phân hiệu nhằm duy trì chất lượng hoạt động dạy học. Mỗi trường sau sắp xếp bố trí một kế toán và một văn thư kiêm thủ quỹ. Những trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu có thể xem xét bổ sung thêm kế toán.

Gia Lai chủ trương cơ bản giữ ổn định đội ngũ giáo viên, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học Ảnh: T.D

Theo lộ trình, trước ngày 10-8, UBND các xã, phường phải hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. UBND tỉnh cũng yêu cầu trước ngày 20-8, hoàn thành việc thẩm định, ban hành các quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập hoặc giải thể cơ sở giáo dục. Đồng thời, phê duyệt phương án nhân sự, tài chính, tài sản và tổ chức hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp.

Trước ngày 30-8, Gia Lai hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, con dấu và các điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.