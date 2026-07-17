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Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo GDVN, VGP News)

(GLO)- Theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ ngành phù hợp với học phần đảm nhiệm. Thông tư áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027.

Giảng viên chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc tham gia nghiên cứu khoa học kể từ khi được cấp bằng tiến sĩ; có kết quả nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và có công trình công bố khoa học hằng năm.

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Lễ trao bằng tiến sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 11-2025. Ảnh: HUST/GDVN

Quy chế cũng cho phép cơ sở đào tạo mời giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy trình độ tiến sĩ theo quy định.

Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, giảng viên giảng dạy phải phải đáp ứng các tiêu chuẩn giảng viên đại học quy định của Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 quy định về chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học, chuẩn chương trình đào tạo theo ngành, lĩnh vực và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, đào tạo giáo viên và sức khỏe, giảng viên chưa có bằng tiến sĩ nhưng có 1 trong các danh hiệu như Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú hoặc là huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích vô địch quốc gia, châu lục, thế giới, hoặc được phong cấp kiện tướng quốc gia và đáp ứng yêu cầu chuyên môn vẫn được tham gia giảng dạy theo quy định.

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